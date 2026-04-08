மும்பை பந்துவீச்சை வெளுத்து கட்டிய ஜெய்ஸ்வால், சூர்யவன்ஷி: ராஜஸ்தான் ’ஹாட்ரிக்’ வெற்றி
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ராஜஸ்தான் அணியின் ஜெய்ஸ்வால், சூர்யவன்ஷி அதிரடி ஆட்டம் மூலம் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தினர்.
Published : April 8, 2026 at 8:10 AM IST
கவுகாத்தி: ஜெய்ஸ்வால், சூர்யவன்ஷி அதிரடி ஆட்டத்தால் மும்பைக்கு எதிரான போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அபார வெற்றி பெற்றது.
கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் தொடரில் 13வது லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டி மழை காரணமாக 2 மணி நேரத்திற்கு மேலாக தாமதமாக தொடங்கியதால் 11 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது.
டாஸ் வென்ற மும்பை அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது. ஓவர்கள் குறைக்கப்பட்டதால் அனைத்து பந்துகளையும் அதிரடியாக ஆட வேண்டும் என்ற முனைப்பில் ஜெய்ஸ்வால், சூர்யவன்ஷி ஜோடி களமிறங்கியது. அதற்கேற்றாற் போல் ஜெய்ஸ்வால் சஹார் பந்தை அடித்து நொறுக்கினார்.
முதல் ஓவரில் 4 பவுண்டரி மற்றும் ஒரு சிக்சருடன் 22 ரன்கள் எடுத்து அமர்க்களமான தொடக்கத்தை அளித்தார். பின்னர் மும்பை அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக கருதப்படும் பும்ரா பந்துவீச வந்தார். ஆனால் ’இளம் கன்று பயம் அறியாது’ என்பதற்கு ஏற்றவாறு சூர்யவன்ஷி அனாயசமாக இரண்டு சிக்சர்களை பறக்கவிட்டார். தொடர்ந்து ட்ரெண்ட் போல்ட் பந்துவீச்சையும் விட்டு வைக்காமல் சூர்யவன்ஷி அதிரடியாக ஆடினார். இந்த ஜோடி சிக்சர் மழை பொழிந்த நிலையில், ராஜஸ்தான் அணி 5 ஓவர்களுக்கு 80 ரன்கள் எடுத்தது.
இந்நிலையில் சூர்யவன்ஷி 14 பந்துகளுக்கு 39 ரன்கள் (5 சிக்சர்கள், 1 பவுண்டரி) எடுத்த நிலையில், தாகூர் பந்துவீச்சில் அவுட்டானார். பின்னர் வந்த ஜுரேல் 2 ரன்களுக்கு அவுட்டாகி ஏமாற்றினார். கேப்டன் ரியான் பராக் வந்த வேகத்தில் 2 சிக்சர்கள் அடித்து 20 ரன்களுக்கு நடையை கட்டினார். மறுமுனையில் சீரான இடைவேளையில் பவுண்டரிகள் அடித்து ரன்கள் சேர்த்த ஜெய்ஸ்வால் 32 பந்துகளுக்கு 77 ரன்கள் (10 பவுண்டரி, 4 சிக்சர்கள்) சேர்த்து அவுட்டாகாமல் இருந்தார்.
11 ஓவர்கள் முடிவில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 3 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 150 ரன்கள் எடுத்தது. ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக ஆட வேண்டிய கட்டாயத்தில் களமிறங்கிய மும்பை அணிக்கு அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. வந்த வேகத்தில் சிக்சர் அடித்த ரிக்கெல்டன் 8 ரன்களுக்கு ஆர்ச்சர் பந்தில் அவுட்டானார். பின்னர் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பர்கர் வீசிய ஸ்லோ பாலில் 6 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். தொடர்ந்து நட்சத்திர வீரர் ரோகித் சர்மா (5), பாண்டியா (9), திலக் வர்மா (14) அடுத்தடுத்து அவுட்டாக மும்பை அணி 46 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்கள் இழந்து திணறியது. பின்னர் நமன் திர், ரூதர்ஃபோர்டு ஜோடி ஓரளவு ரன்கள் சேர்த்தது.
ஒரு பக்கம் ரன்ரேட் உயர்ந்ததால் சிக்சர்கள் அடிக்க ஆசைப்பட்டு ரூதர்ஃபோர்டு தேஷ்பாண்டே பந்துவீச்சில் 25 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். சற்று நேரத்தில் நமன் திரும் 25 ரன்களுக்கு நடையை கட்ட மும்பை அணியின் தோல்வி கிட்டதட்ட உறுதியானது. 11 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு மும்பை அணி 123 ரன்கள் எடுத்தது. ராஜஸ்தான் அணி 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இத்தொடரில் ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இதன்மூலம் ராஜஸ்தான் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் 6 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியது.
மும்பை பவுலிங்கை விளாசிய ஜெய்ஸ்வால், சூர்யவன்ஷி
இப்போட்டியில் ராஜஸ்தான் அணியின் ஜெய்ஸ்வால், சூர்யவன்ஷி அதிரடி ஆட்டம் மூலம் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தினர். முதல் ஓவரில் ராஜஸ்தான் அணி 22 ரன்கள் எடுத்தது. இது ஐபிஎல் வரலாற்றில் எடுக்கப்பட்ட 4வது அதிகபட்ச ஸ்கோராகும்.
மேலும் இப்போட்டியில் ராஜஸ்தான் அணி முதல் 3 ஓவர்களில் 58 ரன்கள் குவித்தது. இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் இன்னிங்ஸின் முதல் 3 ஓவர்களில் எடுக்கப்பட்ட 3வது அதிகபட்ச ஸ்கோர் என்ற சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது. இந்த சாதனை பட்டியலில் ஆர்சிபி 66 ரன்களுக்கு முதலிடத்தில் உள்ளது. ஜெஸ்ஸ்வால், சூர்யவன்ஷி ஜோடி முதல் 3 ஓவர்களில் 6 சிக்சர்கள் அடித்தனர். இதன்மூலம் பவர்பிளேவில் அடிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச சிக்சர்கள் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது.