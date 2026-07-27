காமன்வெல்த் போட்டியில் சாதித்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ராஜா முத்துப்பாண்டி
காமன்வெல்த் பளுதூக்கும் போட்டியில் பெண்களுக்கான 48 கிலோ எடை பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை மீராபாய் சானு தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதித்துள்ளார்
Published : July 27, 2026 at 8:01 AM IST
ஹைதராபாத்: கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்று வரும் கமன்வெல்த் விளையாட்டு தொடரில் பளுதூக்கும் போட்டியில் இந்தியாவை சேர்ந்த ராஜா முத்துப்பாண்டி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
காமன்வெல்த் தொடரில் பங்கேற்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ராஜா முத்துப்பாண்டி, தனது ஆண்களுக்கான பளுதூக்குதல் 65 கிலோ பிரிவில், வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். இப்போட்டியில் ஸ்னாட்ச் (Snatch) முறையில் 126 கிலோவையும், கிளீன் அண்ட் ஜெர்க் (Clean and jerk) முறையில் 160 கிலோவையும் தூக்கி 286 கிலோ எடையுடன் இரண்டாம் இடம் பிடித்தார்.
இந்த பளுதூக்குதல் போட்டியில் மலேசியாவை சேர்ந்த முஹம்மது அஸ்னில் பின் பிடின் மொத்தமாக 299 கிலோ எடையை தூக்கி தங்கப் பதக்கம் வென்றார். மேலும் பப்புவா நியூ கினியா தீவை சேர்ந்த மோரியா பாரு மொத்தம் 282 கிலோ எடையை தூக்கி வெண்கல பதக்கம் வென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்த காமன்வெல்த் தொடரில் நடைபெற்ற அனைத்து பளுதூக்குதல் போட்டிகளிலும் இந்தியா பதக்கம் வென்றுள்ளது.
Proud Moment for Indian Weightlifting!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 27, 2026
Many congratulations to Raja Muthupandi for clinching Silver in Men's 65kg Weightlifting. #Cheer4Bharat #CWG2026 pic.twitter.com/qjldVR9ja5
யார் இந்த ராஜா முத்துப்பாண்டி?
தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியை சேர்ந்த ராஜா முத்துப் பாண்டி தனது சிசிய வயது முதல் பளுதூக்குதலில் கவனம் செலுத்தினார். சிறிய வயது முதல் பளுதூக்குதல் ஜுனியர் பிரிவு போட்டியில் பங்கேற்ற ராஜா முத்துப்பாண்டி, பின்னர் 2019ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
ஆனால், அந்த நேரத்தில் அவருக்கு ஏற்பட்ட கால் தசை காயம் காரணமாக பங்கேற்க முடியாமல் போனது. பின்னர் அதற்காக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு, பின்னர் மீண்டும் பளுதூக்குதல் போட்டியில் களமிறங்கினார். தொடர்ந்து 2021 தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் பங்கேற்று மூன்றாவது இடம் பிடித்தார். கடந்த பிப்ரவரி 2026ஆம் ஆண்டு சீனியர் நேஷனல் பளுதூக்குதல் போட்டியில் 65 கிலோ எடை பிரிவில் பங்கேற்று தங்கப் பதக்கம் வென்றார். அதில் மொத்தமாக 302 கிலோ எடை தூக்கி சாதனை படைத்தார்.
முன்னதாக நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு காமன்வெல்த் பளுதூக்கும் போட்டியில் பெண்களுக்கான 48 கிலோ எடை பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை மீராபாய் சானு தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதித்துள்ளார். இதன்மூலம் காமன்வெல்த் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாக தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.