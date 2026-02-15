ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை 2026: பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்த விருந்த தினேஷ் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.
Published : February 15, 2026 at 4:33 PM IST
பாங்காக்: பாகிஸ்தான் மகளிர் ஏ அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் இந்திய மகளிர் ஏ அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.
ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் சார்பில் மகளிருக்கான ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை தொடரானது பாங்காக்கில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற 6ஆவது லீக் போட்டியில் இந்திய ஏ மகளிர் அணியானது, பாகிஸ்தான் ஏ மகளிர் அணியை எதிர்கொண்டது. பாங்காக்கில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் இந்திய அணியின் பவுலிங்கை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு திரும்பினர். அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஷவால் சுல்ஃபிகர் 23 ரன்களையும், குல் ருக் 21 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்து சோற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
Pakistan never quite found their rhythm and finish on 93. India were clinical with the ball and will now look to chase this in style 💪— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 15, 2026
A straightforward chase on the cards ~ or is there a twist waiting to unfold? 🤔#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #INDWvPAKW #ACC pic.twitter.com/jKVuBJ4ZmN
இதன் காரணமாக பாகிஸ்தான் ஏ மகளிர் அணி 18.5 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 93 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய சைமா தாக்கூர், கேப்டன் ராதா யாதவ் மற்றும் பிரேமா ராவத் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
அதன்பின் எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய மகளிர் அணியில் தொடக்க வீராங்கனை ஹுமைரா காஸி ரன்கள் ஏதுமின்றி முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த விருந்தா தினேஷ் மற்றும் அனுஷ்கா சர்மா இணை அதிரடியாக விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் மளமளவென் உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து 79 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர்.
அதன்பின் 4 பவுண்டரிகளுடன் 23 ரன்களை சேர்த்த கையோடு அனுஷ்கா சர்மா விகெட்டை இழந்தார். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும் மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த விருந்தா தினேஷ் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்ததுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 12 பவுண்டரிகளை விளாசி 55 ரன்களை சேர்த்து இந்திய அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார்.
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐧 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧🤩— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 15, 2026
The bowling unit fired in unison to set the tone and the top order made no mistakes in the second half 🇮🇳#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #INDWvPAKW #ACC pic.twitter.com/FbflqmQgcL
இதையும் படிங்க
இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் ஏ அணி 10.1 ஓவர்களில் வெற்றி இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் ஏ மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்த விருந்த தினேஷ் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.