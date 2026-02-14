இந்தியா vs பாகிஸ்தான்: மழைக்கு வாய்ப்பு? போட்டி நடைபெறவில்லை எனில் என்ன நடக்கும்
கொழும்பில் உள்ள பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒருமுறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது.
Published : February 14, 2026 at 6:48 PM IST
கொழும்பு: இந்தியா-பாகிஸ்தன் போட்டி நடைபெற இருக்கும் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி கொழும்புவில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக அந்நாட்டு வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
ரசிகர்கள் பெரும் அவாலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி நாளை கொழும்புவில் நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் தாங்கள் விளையாடிய இரண்டு லீக் போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்த கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளன.
மழை வாய்ப்பு
இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு ஒருபக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், மறுபக்கம் மழையால் போட்டி தடைபடும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் போட்டி நடைபெற இருக்கும் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி கொழும்புவில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக இலங்கை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து இலங்கை வானிலை ஆய்வு மையம் தரப்பில் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடாவில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது என்றும், இதனால் கொழும்பில் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. இலங்கை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இந்த அறிவிப்பு தற்சமயம் கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ரிசர்வ் டே இல்லை
ஒருவேளை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கை படி மழை பெய்யும் பட்சத்தில் அது போட்டியை முழுவதுமாக தடை செய்யலாம் அல்லது போட்டிக்கான ஓவர்களை குறைக்கும் நிலையை ஏற்படுத்தலாம். மேலும் இந்த இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டிக்கு ரிசர்வ் டேவும் கிடையாது. ஏனெனில் இது லீக் போட்டி என்பதால், ரிசர்வ் டே முறையானது இந்த போட்டிக்கு பொருந்தாது.
ஏனெனில் ரிசர்வ் டே முறை அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப் போட்டிகளுக்கு மட்டுமே அறிவிக்கப்படும். எனவே, மழை காரணமாக இந்த போட்டி கைவிடப்பட்டால், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு தலா ஒரு புள்ளியானது பகிர்ந்தளிக்கப்படும். அதனால் தற்சமயம் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி திட்டமிட்டபடி நடைபெறுமா? அல்லது மழையால் கைவிடப்படுமா? என்ற சந்தேகத்தில் ரசிகர்கள் உள்ளன.
கொழும்புவில் இந்தியா-பாகிஸ்தான்
கொழும்பில் உள்ள பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய அணி இதுவரை 15 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளது. அதில் இந்தியா 11 போட்டிகளில் வெற்றியையும், 4 போட்டிகளில் தோல்வியையும் சந்தித்துள்ளது.
மறுபக்கம் பாகிஸ்தான் அணி இந்த மைதானத்தில் 7 போட்டிகளில் விளையாடி 4 வெற்றி, இரண்டு தோல்வியை சந்தித்துள்ளன. இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இந்த மைதானத்தில் ஒருமுறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.