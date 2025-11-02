ETV Bharat / sports

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2025: மழை காரணமாக தாமதமாகும் இறுதிப் போட்டி!

இதுநாள் வரையிலும் உலகக் கோப்பையை வென்றிடாத இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் இறுதிப் போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 2:46 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான இறுதிப்போட்டியின் டாஸ் நிகழ்வு மாழை காரணமாக தாமதமாகியுள்ளது.

இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அரையிறுதி ஆட்டங்களில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்காவும், ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இந்திய அணியும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிவுள்ளன. இந்நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இறுதிப்போட்டி இன்று நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டீல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

மழையால் தாமதம்

மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் முறையாகவும், இந்திய அணி மூன்றாவது முறையாகவும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிவுள்ளன. இதுநாள் வரையிலும் உலகக் கோப்பையை வென்றிடாத இரு அணிகள், நாளை பலப்பரிட்சை நடத்தவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று மகுடம் சூடும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

இந்நிலையில், இப்போட்டியில் டாஸ் நிகழ்வு நடைபெற இருந்த நிலையில் மழை குறுக்கீட்டின் காரணமாக, போட்டி தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில் தற்போது மழை காரணமாக 2.30 மணிக்கு நடைபெற இருந்த டாஸ் நிகழ்வானது 3 மணிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், இப்போட்டியானது 3.30 மணிக்கு நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டி.ஒய்.பாட்டீல் கிரிக்கெட் மைதானம்

டி.ஒய்.பாட்டீல் மைதானம் பேட்டர்களின் சொர்க்கபுரியாக திகழ்கிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 3 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி இரண்டு முறையும், இரண்டாவது பேட்டிங் செய்த அணி ஒரு முறையும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டியை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.

உலகக் கோப்பை அணிகள்

இந்திய மகளிர் அணி: ஷஃபாலி வர்மா, ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்பிரீத் கவுர்(கேட்ச்), தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ், அமன்ஜோத் கவுர், ராதா யாதவ், கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீ சரணி, ரேணுகா சிங் தாக்கூர், சினே ராணா, ஹர்லீன் தியோல், அருந்ததி ரெட்டி, உமா செத்ரி

தென்னாப்பிரிக்கா மகளிர் அணி: லாரா வோல்வார்ட்(சி), டாஸ்மின் பிரிட்ஸ், அன்னேக் போஷ், சுனே லூஸ், மரிசான் கேப், சினாலோ ஜாஃப்டா, அன்னரி டெர்க்சன், சோளோ ட்ரையோன், நாடின் டி க்ளெர்க், அயபோங்கா காக்கா, நோன்குலுலேகோ ம்லாபா, மசபடா கிளாஸ், துமி செகுகுனே, நோண்டுமிசோ ஷங்கசே, கரபோ மெசோ.

