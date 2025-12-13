ராகுல் காந்தி முன்னிலையில் மெஸ்ஸியுடன் மோதும் ரேவந்த் ரெட்டி
மெஸ்ஸி தலைமையிலான 'அபர்ணா-மெஸ்ஸி ஆல் ஸ்டார்ஸ்' மற்றும் தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி தலைமையிலான 'சிங்கரேணி ஆர்ஆர்9' அணிகளுக்கு இடையிலான நட்புரீதியான போட்டி நடைபெறவுள்ளது.
ஹைதராபாத்: ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று (டிசம்பர் 13) நடைபெறும் கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸியின் 'தி கோட் டூர் 2025' நிகழ்வில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கலந்து கொள்ளவுள்ளார்.
அர்ஜென்டினா கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி, மூன்று நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக இன்று இந்தியா வந்தடைந்தார். மேலும் அவரது இன்டர் மியாமி அணி வீரர்களான லூயிஸ் சுவாரெஸ் மற்றும் ரோட்ரிகோ டி பால் ஆகியோரும் இந்தியா வருகை தந்துள்ளனர். அதிகாலை தனி விமானம் மூலம் கொல்கத்தா வந்தடைந்த மெஸ்ஸிக்கு ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இதனையடுத்து சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் லியோனல் மெஸ்ஸி கலந்து கொண்டார்.
மெஸ்ஸி vs ரேவந்த் ரெட்டி
தொடர்ந்து இன்று மாலை ஹைதராபாத் வரவிருக்கும் லியோனல் மெஸ்ஸி, உப்பலில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவுள்ளார். அங்கு மெஸ்ஸி தலைமையிலான 'அபர்ணா-மெஸ்ஸி ஆல் ஸ்டார்ஸ்' மற்றும் தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி தலைமையிலான 'சிங்கரேணி ஆர்ஆர்9' அணிகளுக்கு இடையிலான நட்புரீதியான போட்டியானது நடைபெறவுள்ளது. இரு அணிகளும் 15-20 நிமிடங்கள் நட்புரீதியான போட்டியில் விளையாடவுள்ளன.
அதே சமயம் இந்த போட்டிக்காக தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி கடந்த சில நாள்களாக நகரின் பல்வேறு மைதானங்களில் கால்பந்து வீரர்களுடன் கடுமையாக பயிற்சி மேற்கொண்டார். இந்த போட்டி மெஸ்ஸியின் 'கோட் சுற்றுப்பயணத்தின்' ஒரு பகுதியாக உள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த போட்டியைக் காண மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ஹைதராபாத் வரவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
அதன்படி தனி விமானம் மூலம் ஹைதராபாத் வரவுள்ள ராகுல் காந்தி, மெஸ்ஸி தங்கியிருக்கும் தாஜ் பலக்னுமா பேலஸ் ஹோட்டலுக்குச் சென்று அங்கு அவரை சந்திக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதன் பின் மெஸ்ஸி-ரேவந்த் ரெட்டி இடையேயான நட்புரீதியிலான ஆட்டத்தை பார்க்க இருக்கும் ராகுல் காந்தி, இரவு 10.30 மணிக்கு டெல்லி செல்வார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பலத்த பாதுகாப்பு
மெஸ்ஸி பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிக்காக ஹைதராபாத் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் சுமார் 3 ஆயிரம் பேர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளதாக ரச்சகொண்டா காவல் ஆணையர் சுதீர் பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், "மெஸ்ஸியின் ஹைதராபாத் நிகழ்விற்காக ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். 39,000 பார்வையாளர்கள் பங்கேற்கும் இந்த நிகழ்வை சுமூகமாக நடத்துவதற்கு அதிகாரிகள் விரிவான ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளனர். கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த காவல் துறையினர் தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே மைதானத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்" என்று கூறினார்.
இதனையடுத்து உப்பல் பகுதியில் அமைந்துள்ள ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தைச் சுற்றியுள்ள சாலைகளில் காவல்துறையினர் போக்குவரத்து மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளனர். மாலை 4 மணிக்கு ஹைதராபாத் வந்தடையும் மெஸ்ஸி, மைதானத்திற்குச் செல்வதற்கு முன்பு ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள தாஜ் ஃபலக்னுமா ஹோட்டலுக்கு செல்லவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.