இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் புதிய பயிற்சியாளர் ரேஸில் டிராவிட், அஸ்வின்!
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பதவியிலிருந்து பிரண்டன் மெக்கல்லம் விலகியுள்ளார் என இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
Published : July 13, 2026 at 11:04 AM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளருக்கான போட்டியில், இந்திய அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான்களான ராகுல் டிராவிட் மற்றும் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஆகியோர் இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இங்கிலாந்து அணி சமீபத்தில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. இந்தத் தொடரின் முதல் போட்டியில் வெற்றிபெற்ற இங்கிலாந்து அணி, அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் தோல்வியைச் சந்தித்துத் தொடரையும் இழந்தது. இதற்கிடையில், இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் தனது ஓய்வை அறிவித்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, தற்போது டெஸ்ட் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இருந்த பிரண்டன் மெக்கல்லமும் தனது பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார். அதேசமயம் அவர் நீக்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இங்கிலாந்து அணியின் தொடர் தோல்விகள் காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அடுத்த ஆஷஸ் தொடருக்கு முன்னதாக டெஸ்ட் அணியில் பெரிய மாற்றங்களைச் செய்ய இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் திட்டமிட்டு வருவதால் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது
Thank you, Brendon 🙏 pic.twitter.com/n4E1U2dGf7— England Cricket (@englandcricket) July 12, 2026
இருப்பினும், இங்கிலாந்து ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகப் பிரண்டன் மெக்கல்லம் தொடர்ந்து நீடிப்பார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தங்களின் அடுத்த டெஸ்ட் பயிற்சியாளருக்கான தேடலில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, இங்கிலாந்து அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளருக்கான போட்டியில் இந்திய ஜாம்பவான்களின் பெயர்களும் அடிபட்டு வருகின்றன.
பயிற்சியாளர் ரேஸில் டிராவிட், அஸ்வின்
அந்த வகையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், தலைமைப் பயிற்சியாளருமான ராகுல் டிராவிட் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அதிலும் ராகுல் டிராவிட்டின் பயிற்சியின் கீழ் இந்திய டி20 அணி 2024 உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றதுடன், 2023ஆம் ஆண்டு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறியது.
டிராவிட் தவிர, இங்கிலாந்து அணியின் அடுத்த பயிற்சியாளர் பதவிக்கான ரேஸில் முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினின் பெயரும் அடிபட்டு வருகிறது. இந்திய அணியின் தலைசிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவரான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், கடந்தாண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்தார். இந்திய அணிக்காக 106 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 537 விக்கெட்டுகளையும், 3,503 ரன்களையும் குவித்துள்ளார்.
தனது ஓய்வுக்குப் பிறகு அவர் சர்வதேச அளவில் நடைபெற்று வரும் பிரான்சைஸ் லீக் தொடர்களில் மட்டுமே விளையாடி வருகிறார். இருப்பினும், அவர் இதுவரை எந்தவொரு அணிக்கும் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டதில்லை. ஆனாலும், அவரது சர்வதேச கிரிக்கெட் அனுபவம் காரணமாக இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன
EXCLUSIVE: THE NEW ENGLAND TEST COACH ⏳— Johns. (@CricCrazyJohns) July 12, 2026
- There have been talks for some time regarding England's red ball job & Ravichandran Ashwin could well be in line. Sources say some meetings also happened in the US recently. pic.twitter.com/bK6Zd1jIkR
பட்டியலில் உள்ள மற்ற ஜாம்பவான்கள்
அஸ்வின் மற்றும் டிராவிட் தவிர, இங்கிலாந்து அணியின் அடுத்த தலைமைப் பயிற்சியாளர் பதவிக்கான ரேஸில் பல முக்கியப் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த பட்டியலில் ஜிம்பாப்வேயைச் சேர்ந்த ஆண்டி பிளவர் இடம்பெற்றுள்ளார். இவர், முன்னதாக இங்கிலாந்து அணியை மூன்று ஆஷஸ் தொடர் வெற்றிகளுக்கும், டெஸ்ட் தரவரிசையில் முதலிடத்திற்கும் வழிநடத்தியவர் ஆவார். மேலும், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியைத் தொடர்ந்து இரண்டு முறை ஐபிஎல் சாம்பியனாக்கியும் காட்டியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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இவர்கள் தவிர்த்து, இலங்கை அணியின் முன்னாள் கேப்டன் குமார் சங்கக்காரா, இங்கிலாந்து லயன்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர் ஆண்ட்ரூ பிளின்டாஃப், பாகிஸ்தான் பயிற்சியாளர் மைக் ஹெசன் மற்றும் முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய பயிற்சியாளர் ஜஸ்டின் லாங்கர் ஆகியோரது பெயர்களும் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் புதிய பயிற்சியாளருக்கான பரிசீலனையில் உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் இங்கிலாந்து அணியின் அடுத்த பயிற்சியாளராக யார் நியமிக்கப்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.