முதல் ஒருநாள் போட்டி: தர்மசாலாவில் சிக்ஸர் மழை பொழிந்த குர்பாஸ்; இந்திய அணிக்கு 195 டார்கெட்
இந்த போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி தரப்பில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் 48 பந்துகளில் சதம் விளாசி மிரட்டினார்.
Published : June 13, 2026 at 8:04 PM IST
தர்மசாலா: இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 195 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 300 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் இன்று தொடங்கியது.
தர்மசாலாவில் உள்ள இமாச்சலப் பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெற இருந்த இப்போட்டி, மழை மற்றும் ஈரமான ஆடுகளம் காரணமாக தொடங்குவதில் தாமதமானது. இதையடுத்து, இப்போட்டி தலா 25 ஓவர்கள் கொண்ட ஆட்டமாக குறைக்கப்பட்டு நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்பின் டாஸை வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீசுவதா அறிவித்தது. இப்போட்டிக்கான இந்திய அணியின் ஆடும் லெவனில், குர்னூர் பிரார் மற்றும் ஹர்ஷ் துபே ஆகியோர் அறிமுக வீரர்கள்களாக சேர்க்கப்பட்டனர்.
How's that for your first over on international debut? 😌🔥— BCCI (@BCCI) June 13, 2026
RELIVE Gurnoor Brar's maiden wicket ▶️ https://t.co/PNlbtr3IVa#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/8xOxbYJbGn
அதன்பின் முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் ஒருபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுபக்கம் இப்ராஹிம் ஜத்ரான் ஒரு ரன்னிலும், செதிகுல்லா அடல் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தானர். அதன்பின் களமிறங்கிய ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி நிதானமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்த, மறுபக்கம் குர்பாஸ் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
தொடர்ந்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், வெறும் 48 பந்துகளில் தனது 9-வது சர்வதேச ஒருநாள் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம் குர்பாஸ் - ஹஷ்மத்துல்லா ஜோடியின் பார்ட்னர்ஷிப் 116 ரன்களை எட்டியது. அதிரடியாக விளையாடிய குர்பாஸ் 8 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் உட்பட 102 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது நிதிஷ் குமார் ரெட்டியின் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து கேப்டன் ஷாஹிதி 27 ரன்களிலும், முகமது நபி 9 ரன்களிலும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து வெளியேறினர்.
𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃! 💯@RGurbaz_21 puts on a terrific batting effort and brings up a high-quality hundred against India. 🤩— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 13, 2026
A magnificent batting display from Gurboss to bring up his 9th ODI hundred, and his first against India. 👏#AfghanAtalan | #INDvAFG |… pic.twitter.com/9uYaHV6vro
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அவர்களைத் தொடர்ந்து அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் 26 ரன்களிலும், ரஷித் கான் 9 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். இதனால் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 24.5 ஓவர்களில் 194 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அறிமுக வீரர்கள் குர்னூர் பிரார் மற்றும் ஹர்ஷ் தூபே தலா 3 விக்கெட்டுகளையும், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.