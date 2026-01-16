ETV Bharat / sports

WPL 2026: ராதா யாதவ், ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் அபாரம்; ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி ஆர்சிபி அபார வெற்றி

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்த ராதா யாதவ் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 11:21 PM IST

நவி மும்பை: குஜராத் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.

மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் 4ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற 9ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணிக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா-கிரேஸ் ஹாரிஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்மிருதி மந்தனா 4 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, கிரேஸ் ஹாரிஸும் 17 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய தயாளன் ஹேமலதா 4 ரன்களிலும், கௌதமி நாயக் 9 ரன்னிலும் விக்கெட்டுகளை ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ராதா யாதவ் - ரிச்சா கோஷ் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினர்.

இதில் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய ராதா யாதவ் அரைசதம் கடந்தார். மறுபக்கம் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரிச்சா கோஷ் 44 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அரைசதம் கடந்து விளையாடி வந்த ராதா யாதவும் 66 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய நதின் டி கிளார்க் தனது பங்கிற்கு 26 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார்.

இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 182 ரன்களைச் சேர்த்தது. குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் தரப்பில் சோஃபி டிவைன் 3 விக்கெட்டுகளையும், காஷ்வி கௌதம் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய குஜராத் அணிக்கு பெத் மூனி மற்றும் சோஃபி டிவைன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் சோஃபி டிவைன் 8 ரன்களிலும், பெத் மூனி 27 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அடுத்து களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில் கனிகா அவுஜா 16 ரன்களுக்கும், ஆஷ்லே கார்ட்னர் 3 ரன்களுக்கும், ஜார்ஜியா வெர்ஹாம் 13 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின் களமிறங்கிய பார்தி ஃபுல்மாலி சிறப்பாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினார்.

ஆனால் மறுமுனையில் விளையாடிய காஷ்வி கௌதம் 18 ரன்களிலும், தனுஜா கன்வர் 21 ரன்களிலும், ஷிவானி சிங் ஆகியோரும் சோபிக்க தவறிய நிலையில், பார்தி ஃபுல்மாலியும் 39 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதன் காரணமாக குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 18.5 ஓவர்களில் 150 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது.

ஆர்சிபி அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் 5 விக்கெட்டுகளையும், லாரன் பெல் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் ஆர்சிபி அணி வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்த ராதா யாதவ் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

