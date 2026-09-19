விளம்பரப் படப்பிடிப்பில் விபரீதம்: இந்தியத் தொடரிலிருந்து விலகுகிறாரா ரச்சின் ரவீந்திரா?
நியூசிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் தொடங்கவுள்ள சூழலில், ரச்சின் ரவீந்திராவின் இந்தக் காயம் நியூசிலாந்து அணிக்கு மிகப்பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 19, 2026 at 1:41 PM IST
ஹைதராபாத்: விளம்பரப் படப்பிடிப்பு ஒன்றின் போது நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ரச்சின் ரவீந்திராவுக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்தியாவுக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள டி20 தொடரில் அவர் பங்கேற்பது தற்பொழுது சந்தேகமாகியுள்ளது.
இந்திய அணி எதிர்வரும் அக்டோபர் மாத இறுதியில் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களிலும், இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் டி20 தொடர் அக்டோபர் 22ஆம் தேதி முதலும், ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 4ஆம் தேதியும், டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 19ஆம் தேதி முதலும் நடைபெறவுள்ளன.
உலகின் இருபெரும் பலம் வாய்ந்த அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால், இந்தத் தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இந்திய அணிக்கு எதிரான வரவிருக்கும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் நியூசிலாந்து அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் ரச்சின் ரவீந்திரா பங்கேற்பதில் தற்போது பெரும் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. சமீபத்தில் நடந்த விளம்பரப் படப்பிடிப்பு ஒன்றின் போது அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
RACHIN RAVINDRA DISLOCATED HIS SHOULDER IN A PROMO SHOOT. 🤕— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 19, 2026
- Rachin has dislocated his right shoulder while trying to attempt a diving catch during the Sky promotional shoot.
He’s now doubtful for the T20i series against India. pic.twitter.com/d0IorjlQSy
அதன்படி, படப்பிடிப்பில் டைவ் அடித்து கேட்ச் பிடிக்க முயன்ற போது ரச்சின் ரவீந்திராவுக்கு இந்தக் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு மெத்தையின் மீது அவர் தவறான கோணத்தில் விழுந்ததாக நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. பின்னர் அவரது காயத்தைப் பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், அவர் காயத்தில் இருந்து மீண்டு வருவதைப் பொறுத்தே மீண்டும் விளையாடுவது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து பேசிய நியூசிலாந்து அணியின் செயல்பாட்டு மேலாளர் மைக் சாண்டில், "இது எதிர்பாராமல் நடந்த ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான விபத்து. ரச்சின் ரவீந்திராவுக்கு காயம் ஏற்பட்டது எங்களுக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது. அவர் விரைவாக குணமடைந்து மீண்டும் மைதானத்திற்கு திரும்புவதை உறுதி செய்வதே எங்களின் தற்போதைய முக்கிய நோக்கமாகும்.
வீரர்களைக் கொண்டு நடத்தப்படும் அனைத்து படப்பிடிப்புகளும் உரிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகளுடன், இரு தரப்பினரின் ஒப்புதலோடுதான் நடத்தப்படுகின்றன. இருந்தாலும், இது ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான விபத்தாக அமைந்துவிட்டது. வருங்காலத்தில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடைபெறாமல் இருக்க, எங்களின் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை மறுபரிசீலனை செய்யவுள்ளோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
🚨 BIG BLOW FOR NEW ZEALAND! 🚨— Rehan 56 (@imrehan56) September 19, 2026
Rachin Ravindra is doubtful for the T20I series against India after dislocating his right shoulder during a promotional shoot in Auckland!
" it was a bit of a freak accident," as he injured himself while attempting a diving catch during the… pic.twitter.com/Br4Eg1LB9W
நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணியில் ரச்சின் ரவீந்திரா ஒரு முக்கிய அங்கமாகத் திகழ்கிறார். இதுவரை 52 டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர் 759 ரன்கள் எடுத்துள்ளதோடு, 26 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். அதேபோல், 39 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 5 சதங்கள், 6 அரைசதங்கள் உட்பட 1,424 ரன்களைக் குவித்துள்ளதுடன், 21 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார்.
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இதுதவிர, நியூசிலாந்து அணிக்காக 24 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 5 சதங்கள் மற்றும் 7 அரைசதங்களுடன் 1,865 ரன்கள் எடுத்துள்ளதோடு, 11 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். இவ்வாறு அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டிலும் நியூசிலாந்து அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாகத் திகழ்ந்து வரும் ரச்சின் ரவீந்திராவின் காயம், அந்த அணிக்கு மிகப்பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.