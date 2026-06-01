ஐபிஎல் வரலாற்றில் 'பர்பிள் தொப்பி' வென்ற பந்துவீச்சாளர்களின் முழுப் பட்டியல்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் இரு வேறு அணிகளுக்காக விளையாடி பர்பிள் தொப்பியை வென்ற வீரர் எனும் ஹர்ஷல் படேலின் சாதனையை காகிசோ ரபாடா முறியடித்துள்ளார்.
Published : June 1, 2026 at 8:37 AM IST
ஹைதராபாத்: நடைபெற்று முடிந்த ஐபிஎல் 2026 தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் காகிசோ ரபாடா அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதற்கான பர்பிள் தொப்பியை வென்றார்.
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு இணையாக பந்துவீச்சாளர்களையும் கௌரவிக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு சீசனிலும் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தும் வீரருக்கு 'பர்பிள் தொப்பி' விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்தவகையில் நடைபெற்று முடிந்த ஐபிஎல் 2026 தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியைச் சேர்ந்த காகிசோ ரபாடா இந்த விருதை வென்றுள்ளார்.
இந்த சீசனில் மொத்தமாக அவர் 29 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம், அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்தார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் தனது இரண்டாவது பர்பிள் தொப்பியை ரபாடா பெற்றுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில் ஐபிஎல் தொடக்க சீசன் முதல் தற்போது வரையிலும் இந்த மைல்கல்லை எட்டிய பவுலர்கள் மற்றும் சாதனைகளை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
Purple Cap Winners— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) May 31, 2026
2026 - 𝗥𝗮𝗯𝗮𝗱𝗮 (GT)*
2025 - P Krishna (GT)
2024 - Harshal (PBKS)
2023 - Shami (GT)
2022 - Chahal (RR)
2021 - Harshal (RCB)
2020 - Rabada (DC)
2019 - Tahir (CSK)
2018 - Tye (KXIP)
2017 - Bhuvi (SRH)
2016 - Bhuvi (SRH)
2015 - Bravo (CSK)
2014 - Mohit (CSK)… pic.twitter.com/eStrfvY4q8
ஒரு சீசனில் அதிக விக்கெட்டுகள்
ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர்கள் என்ற சாதனையை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் டுவைன் பிராவோ (2013) மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் ஹர்ஷல் படேல் (2021) ஆகியோர் தங்கள் பெயரில் வைத்துள்ளனர். இருவரும் தலா 32 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இந்த சாதனையை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர். இவர்களின் இந்த ஆல்-டைம் சாதனையை இதுவரை யாரும் முறியடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்ந்து இருமுறை வென்ற வீரர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு ஆண்டுகள் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரருக்கான பிர்பிள் தொப்பியை வென்ற வீரராக புவனேஷ்வர் குமார் உள்ளார். அவர் 2016ஆம் ஆண்டில் 23 விக்கெட்டுகளையும், 2017ஆம் ஆண்டில் 26 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி பர்பிள் தொப்பியை வென்றார். இதுநாள் வரை புவனேஷ்வர் குமாரைத் தவிர்த்து எந்த வீரரும் தொடர்ந்து இருமுறை பர்பிள் தொப்பியை வென்றது இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தனித்துவ சாதனை
ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றிலேயே இரு வெவ்வோரு அணிகளுக்காக விளையாடி பர்பிள் தொப்பியை வென்ற வீரர் என்ற ஹர்ஷல் படேலின் தனித்துவ சாதனையை தற்சமயம் காகிசோ ரபாடா சமன் செய்துள்ளார். ஹர்ஷல் படேல் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு ஆர்சிபி அணிக்காகவும், 2024ஆம் ஆண்டு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காகவும் இந்த சாதனையை படைத்த நிலையில், காகிசோ ரபாடா 2020ஆம் ஆண்டு டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்காகவும், 2026ஆம் ஆண்டு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காகவும் இந்த விருதை வென்று சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.
Powerplay. Wickets. Match-winning spells 🔥— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
Kagiso Rabada had the perfect recipe this season to claim the Purple Cap 🧢👊#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT | @KagisoRabada25 pic.twitter.com/ddZLkanpWx
அதிக முறை வென்ற வீரர்கள்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக முறை பர்பிள் தொப்பியை வென்ற வீரர்கள் பட்டியலில் தற்சமயம் காகிசோ ரபாடாவும் இணைதுள்ளார். இதற்கு முன் டுவைன் பிராவோ (2013,2015), புவனேஷ்வர் குமார் (2016,2017), ஹர்ஷல் படேல் (2021, 2024) ஆகியோர் மட்டுமே தலா இரண்டு முறை பர்பிள் தொப்பியை வென்று சாதனை படைத்த நிலையில், அவர்கள் வரிசையில் தற்போது காகிசோ ரபாடா (2020, 2026) இணைந்துள்ளார்.
இதையும் படிக்கவும்
பர்பிள் தொப்பியை வென்ற வீரர்களின் முழுப் பட்டியல்
- 2026: காகிசோ ரபாடா (குஜராத் டைட்டன்ஸ்) – 29 விக்கெட்டுகள்
- 2025: பிரசித் கிருஷ்ணா (குஜராத் டைட்டன்ஸ்) – 25 விக்கெட்டுகள்
- 2024: ஹர்ஷல் படேல் (பஞ்சாப் கிங்ஸ்) – 24 விக்கெட்டுகள்
- 2023: முகமது ஷமி (குஜராத் டைட்டன்ஸ்) – 28 விக்கெட்டுகள்
- 2022: யுஸ்வேந்திர சஹால் (ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்) – 27 விக்கெட்டுகள்
- 2021: ஹர்ஷல் படேல் (ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு) – 32 விக்கெட்டுகள்
- 2020: காகிசோ ரபாடா (டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்) – 30 விக்கெட்டுகள்
- 2019: இம்ரான் தாஹிர் (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்) – 26 விக்கெட்டுகள்
- 2018: ஆண்ட்ரூ டை (கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்) – 24 விக்கெட்டுகள்
- 2017: புவனேஷ்வர் குமார் (சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்) – 26 விக்கெட்டுகள்
- 2016: புவனேஷ்வர் குமார் (சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்) – 23 விக்கெட்டுகள்
- 2015: டுவைன் பிராவோ (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்) – 26 விக்கெட்டுகள்
- 2014: மோஹித் சர்மா (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்) – 23 விக்கெட்டுகள்
- 2013: டுவைன் பிராவோ (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்) – 32 விக்கெட்டுகள் (இணை சாதனை)
- 2012: மோர்னே மோர்கல் (டெல்லி டேர்டெவில்ஸ்) – 25 விக்கெட்டுகள்
- 2011: லசித் மலிங்கா (மும்பை இந்தியன்ஸ்) – 28 விக்கெட்டுகள்
- 2010: பிரக்யான் ஓஜா (டெக்கான் சார்ஜர்ஸ்) – 21 விக்கெட்டுகள்
- 2009: ஆர்.பி. சிங் (டெக்கான் சார்ஜர்ஸ்) – 23 விக்கெட்டுகள்
- 2008: சொஹைல் தன்வீர் (ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்) – 22 விக்கெட்டுகள்