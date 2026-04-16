கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் 2026: சாம்பியன் பட்டம் வென்று ஆர். வைஷாலி வரலாற்று சாதனை

கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரை வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையை வைஷாலி படைத்துள்ளார்.

ஆர். வைஷாலி (IANS)
Published : April 16, 2026 at 2:22 PM IST

ஹைதராபாத்: சைப்ரஸில் நடைபெற்று வரும் கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரின் மகளிர் பிரிவில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். வைஷாலி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்திற்கான போட்டியாளரைத் தீர்மானிக்கும் கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரானது சைப்ரஸில் உள்ள பாஃபோஸ் நகரில் கடந்த மார்ச் 28 ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் வெற்றி பெறுபவருக்கு, தற்போதைய உலக சாம்பியன்களான ஆடவர் பிரிவில் டி.குகேஷுடனும், மகளிர் பிரிவில் ஜூ வென்ஜூன் உடனும் பலப்பரீட்சை நடத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதால், தொடரின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.

இதில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த மகளிர் பிரிவில், 13ஆவது சுற்றின் முடிவில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். வைஷாலி மற்றும் கஜகஸ்தானின் பிபிசாரா அசாபயேவா ஆகியோர் தலா 7.5 புள்ளிகளைப் பெற்று முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்திருந்தனர். இதனால் கடைசி சுற்றின் முடிவில் எந்த வீராங்கனை சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றுவதுடன், உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.

இந்நிலையில், கேண்டிடேட்ஸ் தொடரின் கடைசி சுற்று ஆட்டத்தில் ஆர்.வைஷாலி ரஷ்ய கிராண்ட்மாஸ்டர் கேத்தரினா லாக்னோவை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் வெள்ளை நிறக் காய்களுடன் விளையாடிய வைஷாலி சிறப்பாக செயல்பட்டு கேத்தரினா லாக்னோவை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் அவர் இந்த தொடரில் 8.5 புள்ளிகளை பெற்று முதலிடத்தை பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.

அதிலும் குறிப்பாக, தொடரின் தொடக்கத்தில் மிகக்குறைந்த ரேட்டிங் புள்ளிகளுடன் களமிறங்கிய வீராங்கனையான வைஷாலி, இறுதியில் தனது அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளதுடன், உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கும் தகுதிப்பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரை வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.

வைஷாலியின் இந்த வெற்றிக்கு சக இந்திய வீராங்கனையான திவ்யா தேஷ்முக்கின் பங்களிப்பும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இத்தொடரில் வைஷாலிக்கு கடும் போட்டியாக இருந்த பிபிசாரா அசாபாயேவாவுக்கு எதிரான போட்டியை திவ்யா தேஷ்முக் டிரா செய்திருந்தார். இதன் காரணமாக வைஷாலி 0.5 புள்ளிகள் முன்னிலையுடன் கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரை வென்று சாதனையை படைத்தார்.

முன்னதாக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்ற சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் தொடரில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறிய வைஷாலி, 1.5 புள்ளிகள் மட்டுமே பெற்று பின்னடைவைச் சந்தித்திருந்தார். இதனால் அவர் மற்ற கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் இருந்து விலகும் முடிவையும் எடுத்திருந்தார். ஆனால் அந்தச் சூழலிலிருந்து மீண்டு வந்து அவர், தற்சமயம் உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

இதன் மூலம் உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்திற்கான போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ஜு வென்ஜூனுடன் போட்டியிடும் வாய்ப்பையும் வைஷாலி பெற்றுள்ளார். இருவருக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியானது இந்தாண்டு நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் மாதங்களில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் கேண்டிடேட்ஸ் தொடரை வென்ற வைஷாலிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

