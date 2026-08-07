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ரேபிட் & பிளிட்ஸ் செஸ் தொடர்: முதல்முறையாகச் சாம்பியன் பட்டம் வென்று பிரக்ஞானந்தா வரலாற்றுச் சாதனை

ரேபிட் & பிளிட்ஸ் செஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பிரக்ஞானந்தாவுக்கு 13 ஜிசிடி புள்ளிகளுடன் 50,000 அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ.47 லட்சம்) பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டது.

ஆர்.பிரக்ஞானந்தா (கோப்புப்படம்)
ஆர்.பிரக்ஞானந்தா (கோப்புப்படம்) (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 1:41 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஜிசிடி செயின்ட் லூயிஸ் ரேபிட் & பிளிட்ஸ் சர்வதேச செஸ் தொடரில், ஒரு சுற்று மீதமுள்ள நிலையில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

அமெரிக்காவின் செயின்ட் லூயிஸ் நகரில் ஜிசிடி செயின்ட் லூயிஸ் ரேபிட் & பிளிட்ஸ் செஸ் தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது. உலகின் பல நாடுகளைச் சேர்ந்த முன்னணி கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் பங்கேற்றுள்ள இத்தொடர், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியிருந்தது. இதில் இந்தியா சார்பில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா பங்கேற்றார்.

இத்தொடரின் தொடக்கத்திலிருந்தே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பிரக்ஞானந்தா, அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தினார். இதில் இன்றைய தினம் இறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில், உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டின் ஜவோகிர் சிந்தாரோவை பிரக்ஞானந்தா எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் வெள்ளை நிற காய்களுடன் களமிறங்கிய பிரக்ஞானந்தா, இறுதிவரை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

மறுபக்கம் சிந்தாரோவும் சிறப்பாக விளையாட, இப்போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது. இந்த டிரா மூலம் தொடரின் தர்வரிசையில் பிரக்ஞானந்தா 23.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தைப் பிடித்தார். இதன்மூலம் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்த சிந்தாரோவை விட அவர் 1.5 புள்ளிகள் முன்னிலை பெற்று, இன்னும் ஒரு சுற்று மீதமுள்ள நிலையிலேயே கிராண்ட் செஸ் டூர் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தார்.

ஏனெனில், இறுதிச் சுற்றில் சிந்தாரோ வெற்றி பெற்றாலும் அவருக்கு 1 புள்ளி மட்டுமே கிடைக்கும் என்பதால், அவரால் பிரக்ஞானந்தாவின் புள்ளிகளைத் தாண்ட முடியாது. இதன் காரணமாக, ஒரு சுற்று மீதமிருக்கும் போதே பிரக்ஞானந்தா சாம்பியனாக அறிவிக்கப்பட்டார். இதன் மூலம் அவர், இத்தொடரில் முதல்முறையாகச் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

இதையடுத்து சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பிரக்ஞானந்தாவுக்கு 13 ஜிசிடி புள்ளிகளுடன் 50,000 அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ.47 லட்சம்) பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டது. இரண்டாம் இடம் பிடித்த ஜவோகிர் சிந்தாரோவுக்கு 40,000 அமெரிக்க டாலரும் (தோராயமாக ரூ.38 லட்சம்), மூன்றாம் இடம் பிடித்த அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோவுக்கு 30,000 அமெரிக்க டாலரும் (தோராயமாக ரூ.28 லட்சம்) பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ரேபிட் & பிளிட்ஸ் 2026 தரவரிசைப் பட்டியல்

  • ஆர். பிரக்ஞானந்தா – 23.5 புள்ளிகள் (13 ஜிசிடி புள்ளிகள்)
  • ஜவோகிர் சிந்தாரோவ் – 22.0 புள்ளிகள் (10 ஜிசிடி புள்ளிகள்)
  • வெஸ்லி சோ – 20.5 புள்ளிகள் (8 ஜிசிடி புள்ளிகள்)
  • லெவோன் அரோனியன் – 19.0 புள்ளிகள் (7 ஜிசிடி புள்ளிகள்)
  • ஃபேபியானோ கருவானா – 17.0 புள்ளிகள் (5 ஜிசிடி புள்ளிகள்)
  • லெய்னியர் டோமிங்குவேஸ் பெரெஸ் – 17.0 புள்ளிகள் (5 ஜிசிடி புள்ளிகள்)
  • ஜோர்டன் வான் ஃபோரெஸ்ட் – 17.0 புள்ளிகள் (5 ஜிசிடி புள்ளிகள்)

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வெற்றிக்குப் பின் பேசிய பிரக்ஞானந்தா, "இறுதிப் புள்ளிப் பட்டியலைப் பார்க்கும்போது நான் எளிதாக வென்றது போலத் தோன்றும், ஆனால் அது உண்மையல்ல. இந்தத் தொடர் மிகவும் சவாலாக இருந்தது. ஜவோகிர் கடைசி வரை கடுமையாகப் போராடினார். இன்றைய ஆட்டத்தில் தவறுகள் செய்யக் கூடாது என்று நினைத்தேன், ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக போட்டியில் வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்துவிட்டேன். இருப்பினும், எனது ஆட்டம் நன்றாக இருந்ததில் மகிழ்ச்சி" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

GCT SAINT LOUIS RAPID AND BLITZ
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பிரக்ஞானந்தா
ரேபிட் பிளிட்ஸ் செஸ் தொடர்
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