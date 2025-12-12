IND vs SA, 2nd T20I: இந்தியாவை வீழ்த்தி பதிலடி கொடுத்தது தென்னாப்பிரிக்கா
இரண்டாவது டி20 போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தென்னாப்பிரிக்க வீரர் குயின்டன் டி காக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : December 12, 2025 at 9:32 AM IST
சண்டிகர்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தார். முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு குயின்டன் டி காக் - ரீஸா ஹென்றிக்ஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் ஒருபக்கம் குயின்டன் டி காக் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் விளாசி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுமுனையில் விளையாடிய ஹென்றிக்ஸ் 8 ரன்களுக்கும், கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் 29 ரன்களுக்கும், டெவால்ட் பிரீவிஸ் 14 ரன்களுக்கும் என ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். அதன்பின் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட குயின்டன் டி காக் 5 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 90 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த நிலையில் ரன் அவுட்டாகினார்.
🚨 Change of Innings 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 11, 2025
A brilliant effort from #TheProteas Men sees them posting 213/4 after 20 overs. 👏🏏
Now it’s over to the bowlers to defend and pull us right back into the series hunt. 💪🇿🇦#Unbreakable pic.twitter.com/1jDQhHfwA1
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த டோனவன் ஃபெரீரா மற்றும் டேவிட் மில்லர் இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர், இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டோனவன் ஃபெரீரா ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 30 ரன்களையும், டேவிட் மில்லர் 2 பவுண்டரிகள் ஒரு சிக்ஸர் என 20 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 213 ரன்களைச் சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் வருண் சக்ரவர்த்தி 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
இதையடுத்து 214 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணியில், தொடக்க வீரர்கள் ஷுப்மன் கில் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், அபிஷேக் சர்மா 17 ரன்களிலும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 5 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த அக்ஸர் படேல் - திலக் வர்மா இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.
Clean striking💥— BCCI (@BCCI) December 11, 2025
Tilak Varma 🤝 Axar Patel #TeamIndia 67/4 in the 9th over
Updates ▶️ https://t.co/japA2CIofo#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/u93HPe3Q0l
இதில் அக்ஸர் படேல் 21 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்த நிலையில், அடுத்து களமிறங்கிய ஹர்திக் பாண்டியா 20 ரன்களுக்கும், ஜித்தேஷ் சர்மா 27 ரன்களுக்கும், ஷிவம் தூபே ஒரு ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்து நடையைக் கட்டினர். மறுபக்கம் அரைசதம் கடந்து இறுதிவரை போராடிய திலக் வர்மா 2 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 62 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் இந்திய அணி 19.1 ஓவர்களில் 162 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு ஆல் அவுட்டானது.
Quinton de Kock's destructive batting earned him the Player of the Match award in South Africa's win over India 🔥#INDvSA 📝: https://t.co/osh6nRRHEb pic.twitter.com/SPRpNcdPCu— ICC (@ICC) December 11, 2025
இதையும் படிங்க:
தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் ஓட்னியல் பார்ட்மேன் 4 விக்கெட்டுகளையும், லுங்கி இங்கிடி, மார்கோ ஜான்சன், லுதோ சிபம்லா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தியதுடன், டி20 தொடரையும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட குயின்டன் டி காக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.