ETV Bharat / sports

IND vs SA, 2nd T20I: இந்தியாவை வீழ்த்தி பதிலடி கொடுத்தது தென்னாப்பிரிக்கா

இரண்டாவது டி20 போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தென்னாப்பிரிக்க வீரர் குயின்டன் டி காக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி
தென்னாப்பிரிக்க அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சண்டிகர்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தார். முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு குயின்டன் டி காக் - ரீஸா ஹென்றிக்ஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் ஒருபக்கம் குயின்டன் டி காக் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் விளாசி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுமுனையில் விளையாடிய ஹென்றிக்ஸ் 8 ரன்களுக்கும், கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் 29 ரன்களுக்கும், டெவால்ட் பிரீவிஸ் 14 ரன்களுக்கும் என ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். அதன்பின் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட குயின்டன் டி காக் 5 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 90 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த நிலையில் ரன் அவுட்டாகினார்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த டோனவன் ஃபெரீரா மற்றும் டேவிட் மில்லர் இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர், இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டோனவன் ஃபெரீரா ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 30 ரன்களையும், டேவிட் மில்லர் 2 பவுண்டரிகள் ஒரு சிக்ஸர் என 20 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 213 ரன்களைச் சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் வருண் சக்ரவர்த்தி 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

இதையடுத்து 214 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணியில், தொடக்க வீரர்கள் ஷுப்மன் கில் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், அபிஷேக் சர்மா 17 ரன்களிலும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 5 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த அக்ஸர் படேல் - திலக் வர்மா இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.

இதில் அக்ஸர் படேல் 21 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்த நிலையில், அடுத்து களமிறங்கிய ஹர்திக் பாண்டியா 20 ரன்களுக்கும், ஜித்தேஷ் சர்மா 27 ரன்களுக்கும், ஷிவம் தூபே ஒரு ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்து நடையைக் கட்டினர். மறுபக்கம் அரைசதம் கடந்து இறுதிவரை போராடிய திலக் வர்மா 2 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 62 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் இந்திய அணி 19.1 ஓவர்களில் 162 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு ஆல் அவுட்டானது.

இதையும் படிங்க:

  1. ஹைதராபாத்தில் மெஸ்ஸி: புகைப்படம் எடுக்க ரூ.10 லட்சம் கட்டணம்
  2. டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான டிக்கெட் விற்பனை தொடக்கம்: விலையைக் கேட்டு வாயடைத்து போன ரசிகர்கள்

தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் ஓட்னியல் பார்ட்மேன் 4 விக்கெட்டுகளையும், லுங்கி இங்கிடி, மார்கோ ஜான்சன், லுதோ சிபம்லா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தியதுடன், டி20 தொடரையும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட குயின்டன் டி காக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

QUINTON DE KOCK
SOUTH AFRICA WIN VS INDIA
TILAK VARMA 62 RUNS
இந்தியா VS தென்னாப்பிரிக்கா
SOUTH AFRICA WIN VS INDIA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.