IND vs SA 2nd T20I: சதத்தை தவறவிட்ட குயின்டன் டி காக்; இந்தியாவுக்கு இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது தென்னாப்பிரிக்கா

இரண்டாவது டி20 போட்டியில் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட குயின்டன் டி காக் 5 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 90 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த நிலையில் ரன் அவுட்டாகினார்.

அரைசதம் கடந்த குயின்டன் டி காக்
அரைசதம் கடந்த குயின்டன் டி காக் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
சண்டிகர்: இந்திய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி 214 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தார். இந்த போட்டிக்கான இந்திய அணியில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படாத நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க அணியில் மூன்று மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு குயின்டன் டி காக் - ரீஸா ஹென்றிக்ஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ஒருபக்கம் குயின்டன் டி காக் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் விளாசி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுமுனையில் விளையாடிய ஹென்றிக்ஸ் 8 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் ஒருபக்கம் நிதானமாக விளையாட, டி காக் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 83 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், ஐடன் மார்க்ரம் ஒரு பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்களுடன் 29 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

அதன்பின் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட குயின்டன் டி காக் 5 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 90 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த நிலையில் ரன் அவுட்டாகினார். அவரைத் தொடர்ந்து அதிரடி வீரர் டெவால்ட் பிரீவிஸும் 14 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த டோனவன் ஃபெரீரா மற்றும் டேவிட் மில்லர் இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டோனவன் ஃபெரீரா ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 30 ரன்களையும், டேவிட் மில்லர் 2 பவுண்டரிகள் ஒரு சிக்ஸர் என 20 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 213 ரன்களைச் சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் வருண் சக்ரவர்த்தி 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: ஷுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, ஜித்தேஷ் சர்மா, அக்ஸர் படேல், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங்.

தென்னாப்பிரிக்கா: ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ், குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம்(கேப்டன்), டெவால்ட் பிரீவிஸ், டேவிட் மில்லர், டோனோவன் ஃபெரீரா, ஜார்ஜ் லிண்டே, மார்கோ ஜான்சன், லூதோ சிபம்லா, லுங்கி இங்கிடி, ஒட்னியல் பார்ட்மேன்

