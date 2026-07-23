சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026: சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டி சென்ற பிரான்ஸ் வீரர் - கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட குகேஷ்
குவாண்ட்பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியில் இந்திய வீரர் அர்ஜுன் எரிகைசி இரண்டாம் இடத்தை பிடித்தார்.
Published : July 23, 2026 at 7:54 AM IST
சென்னை: குவாண்ட்பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் தொடரில் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த அலிரேசா ஃபிரோஜா, இந்திய வீரர் அர்ஜூன் எரிகைசியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் பெற்றார்.
சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் குவாண்ட்பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026 போட்டி கடந்த ஜூலை மாதம் 16ஆம் தேதி தொடங்கி 22ஆம் தேதி வரை தொடர்ந்து 7 நாட்களுக்கு நடைபெற்றது.
இப்போட்டியில் இந்தியா சார்பில் உலக செஸ் சாம்பியனான டி.குகேஷ், அர்ஜுன் எரிகைசி, நிஹால் சரின், பிரணெஷ் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர். மேலும், பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த அலிரேசா ஃபிரௌஜா, உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த நோடிர்பெக் அப்துசத்தோரோவ், அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஹான்ஸ் நீமன், ரஷ்யாவை சேர்ந்த டிமிட்ரி ஆண்ட்ரெய்கின் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு போட்டியிட்டனர்.
இத்தொடரின் கடைசி போட்டியான 7வது சுற்று ஜூலை 22 புதன்கிழமையன்று நடைபெற்றது. இதில் உலக செஸ் சாம்பியனான இந்தியாவின் டி.குகேஷ், அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டரான ஹான்ஸ் நீமனுடன் மோதினார். இந்த ஆட்டத்தின் 19வது நகர்த்தலின்போது டிராவில் முடிவடைந்தது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர்களான நிஹால் சரின், எம்.பிரனேஷுடன் ஆகியவர்கள் மோதினார். இந்த ஆட்டம் 48வது நகர்த்தலின்போது டிரா ஆனது.
அதனைத்தொடர்ந்து, 3.5 புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்தில் இருந்த உஸ்பெகிஸ்தான் கிராண்ட் மாஸ்டரான நோதிர்பெக் அப்துசத்தோரோவ், ரஷ்யாவின் டிமிட்ரி ஆண்ட்ரெய்கினை எதிர்கொண்டார். இதில் வெற்றி பெறும் நோக்கில் விளையாடிய நோதிர்பெக் அப்துசத்தோரோவ் 37வது நகர்தலின்போது தோல்வி அடைந்தார்.
6 சுற்றுகள் வரை 4 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருந்த பிரான்ஸ் கிராண்ட் மாஸ்டரான அலிரேசா ஃபிரோஜா, 3.5 புள்ளிகளுடன் 3வது இடத்தில் இருந்த இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான அர்ஜூன் எரிகைசியுடன் மோதினார். அலிரேசா ஃபிரோஜா வெள்ளை காய்களுடனும், அர்ஜூன் எரிகைசி கருப்பு காய்களுடனும் களமிறங்கினர். இந்த மோதல் 41வது நகர்த்தலின்போது டிராவில் முடிவடைந்தது.
இதன் மூலம் 4.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து அலிரேசா ஃபிரோஜா சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். இந்தத் தொடரில் அலிரேசா ஃபிரோஜா தொடர்ச்சியாக 2 வெற்றிகளையும், அதன் பின்னர் 5 டிராவையும் பதிவு செய்திருந்தார். அதிக புள்ளிகளைப் பெற்று சாம்பியன் பெற்ற அலிரேசா ஃபிரோஜாவுக்கு ரூ.25 லட்சம் பரிசுத் தொகையும் வெற்றி பெற்றதற்கான நினைவு பதக்கமும் வழங்கப்பட்டது. இத்தொடரில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் அலிரேசா ஃபிரோஜா கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடருக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார்.
குவாண்ட்பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026 புள்ளி விவரம்
- அலிரேசா ஃபிரோஸ்ஜா 4.5 புள்ளி
- டிமிட்ரி ஆண்ட்ரேக்கின் 4 புள்ளி
- அர்ஜுன் எரிகைசி 4 புள்ளி
- நோடிர்பெக் அப்துசட்டோரோவ் 3.5 புள்ளி
- பிரனேஷ் 3.5 புள்ளி
- நிஹால் சரின் 3.5 புள்ளி
- ஹான்ஸ் நீமன் 3 புள்ளி
- டி.குகேஷ் 2 புள்ளி
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அலிரேசா ஃபிரோஜாவை தவிர்த்து, இந்த தொடரில் தோல்வியே சந்திக்காத ஒரே வீரரான ரஸ்யாவின் டிமிட்ரி ஆண்ட்ரெய்கின், அர்ஜூன் எரிகைசியுடன் இணைந்து 4 புள்ளிகளுடன் போட்டியை நிறைவு செய்தார்.
இரண்டாம் இடம் பிடித்த ரஸ்யாவின் டிமிட்ரி ஆண்ட்ரெய்கின், அர்ஜூன் எரிகைசி ஆகியோருக்கு 2ஆம் இடத்துக்கான நினைவு பதக்கம் வழங்கப்பட்டது.
உலகச் சாம்பியனான டி. குகேஷின் இந்த தொடரில் தொடர் சரிவையே சந்தித்தார். அவர் தனது ஏழு போட்டிகளில் மூன்றில் தோல்வியடைந்து, 2 புள்ளிகளுடன் கடைசி இடத்தைப் பிடித்தார்.
அப்துசத்தோரோவ், நிஹால் சரின், எம்.பிரனேஷ் ஆகியோர் தலா 3.5 புள்ளிகளுடன் முறையே 4, 5 மற்றும் 6வது இடத்தை பிடித்தனர். அமெரிக்காவின் ஹான்ஸ் நீமன் 3 புள்ளிகளுடன் 7வது இடம் பிடித்தார்.