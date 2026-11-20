கத்தார் ஓபன் ஸ்குவாஷ் | 2026-ல் ஹாட்ரிக் சாம்பியன் பட்டம் வென்று தமிழக வீரர் வேலவன் செந்தில்குமார் சாதனை!
புடாபெஸ்ட் ஓபன் மற்றும் செக் ஓபன் ஆகிய தொடர்களைத் தொடர்ந்து, 2026ஆம் ஆண்டில் வேலவன் வெல்லும் மூன்றாவது பட்டம் (ஹாட்ரிக்) இதுவாகும்.
Published : November 20, 2026 at 9:42 AM IST
ஹைதராபாத்: தோஹாவில் நடைபெற்று வந்த 'QSF 3 PSA காப்பர்' சர்வதேச ஆடவர் ஸ்குவாஷ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்தியாவின் முன்னணி வீரரும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவருமான வேலவன் செந்தில்குமார் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் 'QSF 3 PSA காப்பர் 2026' சர்வதேச ஸ்குவாஷ் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. உலகின் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்ற இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், இறுதிப் போட்டியில் தமிழக வீரர் வேலவன் செந்தில்குமார், உலகின் 17ஆம் நிலை வீரரான சுவிட்சர்லாந்தின் டிமிட்ரி ஸ்டெய்ன்மேனை எதிர்கொண்டார்.
இந்தப் போட்டியின் தொடக்கத்தில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டிமிட்ரி ஸ்டெய்ன்மேன் 11-5 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த வேலவன், சிறப்பாகச் செயல்பட்டு 11-8 என்ற கணக்கில் அந்தச் செட்டைக் கைப்பற்றி ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தார். அதைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற மூன்றாவது செட்டில் மீண்டும் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஸ்டெய்ன்மேன் 11-7 என்ற கணக்கில் வென்றதால், 2-1 என்ற கணக்கில் வேலவனுக்குப் பின்னடைவு ஏற்பட்டது.
🇮🇳's Velavan Senthilkumar became the champion once again in #Squash WT!🏆 He def. top seed Dimitri Steinmann🇨🇭 in a brutal 5 sets thriller finals to clinch QSF 3 PSA Copper 2026 title👏 Wasn't an easy task for Vela to pass over this higher ranked Swiss but his persistent defence https://t.co/bb5W2rMidZ— Amit Kumar De (@AmitK98infinite) November 19, 2026
இதையடுத்து நடைபெற்ற 4ஆவது செட் ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலும் ஸ்டெய்ன்மேனின் கையே ஓங்கியிருந்தது. ஒரு கட்டத்தில் 9-6 என முன்னிலை பெற்றுச் சாம்பியன் பட்டத்தை நெருங்கிய நிலையில், அபாரமான கம்பேக் கொடுத்த வேலவன் செந்தில்குமார் 12-10 என்ற கணக்கில் அந்தச் செட்டை வென்று போட்டியைச் சமன் செய்தார். இதனால் ஆட்டம் ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி செட்டிற்குச் சென்றது.
வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இந்த இறுதிச் செட்டில் இரு வீரர்களும் சரிசமமாகப் போராடினர். இறுதியில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட வேலவன் 11-9 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்று ஸ்டெய்ன்மேனுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் வேலவன் செந்தில்குமார் 5-11, 11-8, 7-11, 12-10, 11-9 என்ற செட் கணக்கில் டிமிட்ரி ஸ்டெய்ன்மேனை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றுச் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு 2026ஆம் ஆண்டில் மட்டும் புடாபெஸ்ட் ஓபன் மற்றும் செக் ஓபன் ஆகிய தொடர்களைத் தொடர்ந்து, கத்தார் ஓபன் பட்டத்தையும் வென்று ஹாட்ரிக் சாதனையைப் படைத்துள்ளார். மேலும், தொழில்முறை ஸ்குவாஷ் சங்கம் (PSA) நடத்தும் சர்வதேசத் தொடர்களில் வேலவன் வெல்லும் 13ஆவது பட்டம் இது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
India Velavan Senthilkumar celebrated his third successive @PSASquashTour Copper crown against expectations when he upset top seed Dimitri Steinmann in the QSF 3 final in Doha https://t.co/7HdkgnzXy6 @indiasquash @coachcyrus @swiss_squash @qatar_squash @SquashSite https://t.co/9PTAhTcp5I— Squash Info (@SquashInfo) November 19, 2026
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முன்னதாக நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கலப்பு இரட்டையர் மற்றும் ஆடவர் அணிப் பிரிவில் இரண்டு வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்த வேலவன் செந்தில்குமார், தற்போது கத்தார் ஓபன் தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருப்பது இந்திய ஸ்குவாஷ் வட்டாரத்தில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதையடுத்து அவருக்குப் பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.