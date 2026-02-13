சறுக்கிய ஜாம்பவான் வீராங்கனைகள்: கத்தார் ஓபனில் இருந்து ஸ்வியாடெக், ரைபாகினா வெளியேற்றம்
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் எலினா ரைபாகினா சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹைதராபாத்: கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகளான இகா ஸ்வியாடெக், எலினா ரைபாகினா தோல்வியடைந்து ஏமாற்றமளித்துள்ளன.
கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரின் காலிறுதி போட்டிகள் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், கிரீஸின் மரியா சக்காரியை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு வீராங்கனைகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
இகா ஸ்வியாடெக் அதிர்ச்சி தோல்வி
இதில் போட்டியின் முதல் செட்டை இகா ஸ்வியாடெக் 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், இரண்டாவது செட்டை மரியா 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார். இதனால் போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. மூன்றாவது செட்டில் இரு வீராங்கானைகளும் அபாரமாக விளையாடி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்ற, யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தன.
இறுதியில் மரியா சக்காரி 7-5 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் உலகின் 52ஆம் நிலை வீராங்கனையான மரியா சக்காரி 2-6, 6-4, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான இகா ஸ்வியாடெக்கை வீழ்த்தி, கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம் இகா ஸ்வியாடெக் காலிறுதி சுற்றுடன் வெளியேறி ஏமாற்றமளித்தார்.
ரைபாகினா ஏமாற்றம்
மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் மூன்றாம் நிலை வீராங்கனையான கஜகஸ்தானின் எலெனா ரைபாகினா, உலகின் 13ஆம் நிலை வீராங்கனையான கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோவை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை விக்டோரியா எம்போகோ 7-5 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த ரைபாகினா 6-4 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இதன் காரணமாக இந்த போட்டியின் முடிவும் மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. இதில் இரு வீராங்கனைகளும் வெற்றிக்காக கடினமாக போராட, போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்திருந்தது. இறுதியில் விக்டோரியா 6-4 என்ற கணக்கில் செட்டை கைபப்ற்றினார். இதன் மூலம் விக்டோரியா எம்போகோ 7-5, 4-6, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் எலினா ரைபாகினாவை வீழ்த்தி அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
அரையிறுதி ஆட்டம்
மற்ற காலிறுதி ஆட்டங்களில் லாட்வியாவின் ஜெலினா ஓஸ்டாபென்கோ 7-5, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் இத்தாலியின் எலிசபெட்டா கோசியாரெட்டோவையும், மற்றோரு ஆட்டத்தில் செக் குடியரசின் கரோலினா முச்சோவா 6-3, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ரஷ்யாவின் அண்ணா கலின்ஸ்கயாவையும் வீழ்த்தி கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதி சுற்றுகளுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோவை எதிர்த்து லாட்வியாவின் ஜெலினா ஓஸ்டாபொன்காவும், கிரீஸின் மரியா சக்காரியை எதிர்த்து செக் குடியரசின் கரோலினா முச்சோவாவும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.