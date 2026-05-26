சிங்கப்பூர் ஓபன் பாட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் பி.வி.சிந்து, சாத்விக் - சிராக் ஜோடி வெற்றி!
இன்று நடைபெற்ற மற்ற சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் ஆட்டங்களில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர்கள் துரதிர்ஷ்டவசமாக தோல்வியைத் தழுவினர்.
Published : May 26, 2026 at 7:29 PM IST
ஹைதராபாத்: சிங்கப்பூர் ஓபன் பாட்மிண்டன் தொடரின் முதல் சுற்று ஆட்டங்களில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் பி.வி.சிந்து, சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி தங்கள் பிரிவுகளில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, இந்தோனேசிய வீராங்கனை புத்ரி குசுமா வர்தானியை எதிர்கொண்டார். இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட சிந்து முதல் செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாக விளையாடிய பி.வி.சிந்து 21- 18 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்று அசத்தினார். இதன் மூலம் பி.வி.சிந்து 21-17, 21-18 என்ற நேர் செட் கணக்கில் புத்ரி குசுமா வர்தானியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இரண்டாவது சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை, அமெரிக்காவின் பிரெஸ்லி ஸ்மித் - சென் ஜி யி இணையை எதிர்கொண்டது. தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டு அடுத்தடுத்த புள்ளிகளை கைப்பற்றினர். இதில் அமெரிக்க வீரர்கள் 28-26 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை போராடி வென்றனர்.
பின்னர் கம்பேக் கொடுத்த இந்திய இணை இரண்டாவது செட்டை 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற, ஆட்டத்தின் முடிவும் மூன்றாவது செட்டை நோக்கி சென்றது. இறுதியில் மூன்றாவது செட்டையும் இந்திய ஜோடி 21-13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி, 26-28, 21-15, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் அமெரிக்க இணையை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
அதேசமயம் இன்று நடைபெற்ற மற்ற ஆட்டங்களில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர்கள் துரதிர்ஷ்டவசமாக தோல்வியைத் தழுவினர். அந்தவகையில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் ஆயுஷ் ஷெட்டியும், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் உன்னதி ஹூடாவும், ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் அர்ஜுன் - ஹரிகரன் இணையும் தங்களது முதல் சுற்று போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினர்.