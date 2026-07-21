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'விராட் கோலி கொடுத்த அட்வைஸ் தான் கம்பேக்கிற்கு காரணம்' - பி.வி. சிந்து ஓபன் டாக்

சில உரையாடல்கள் நாம் உலகத்தைப் பார்க்கும் விதத்தையே மாற்றிவிடும். விராட் கோலியுடனான உரையாடலும் அப்படியான ஒன்றுதான் என இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி.வி.சிந்து கூறியுள்ளார்.

பி.வி. சிந்து
பி.வி. சிந்து (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 2:36 PM IST

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ஹைதராபாத்: இக்கட்டான கட்டத்திலிருந்து மீண்டு வர, இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலியின் ஆலோசனைகள் பெரும் உதவியாக இருந்ததாக இந்திய பேட்மிண்டன் நட்சத்திரம் பி.வி. சிந்து நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி. சிந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தினார். இதன் மூலம் ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை அவர் படைத்தார். மேலும், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் சிந்து வெல்லும் முதல் சர்வதேச பட்டமாகவும் இது அமைந்துள்ளது.

முன்னதாக, பி.வி. சிந்து தனது கால் விரலில் ஏற்பட்ட காயத்தால் பாதிக்கப்பட்டு, சுமார் மூன்று மாதங்கள் பேட்மிண்டன் விளையாட்டிலிருந்து முழுமையாக விலகி இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டார். நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் களம் கண்ட அவர், தற்போது சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளதுடன், தனது பழைய ஃபார்மையும் மீட்டெடுத்துள்ளார்.

அதிலும் இந்த 2026ஆம் ஆண்டில், ஜப்பான் ஓபன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியது மட்டுமின்றி, தாய்லாந்து ஓபன், சிங்கப்பூர் ஓபன் மற்றும் இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் ஆகிய முன்னணி சர்வதேச தொடர்களிலும் காலிறுதிச் சுற்று வரை முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இந்தத் தொடர் வெற்றிகளின் மூலம் அவர் மீண்டும் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தரவரிசையில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் நுழைந்து முத்திரை பதித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், தன்னுடைய இக்கட்டான கட்டத்திலிருந்து மீண்டு வர, இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலியின் ஆலோசனைகள் பெரும் உதவியாக இருந்ததாக இந்திய பேட்மிண்டன் நட்சத்திரம் பி.வி. சிந்து நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

இதுகுறித்து சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் பேசிய சிந்து, "நான் எப்போதும் நன்றியோடு நினைவுகூரும் மனிதர்களில் முதன்மையானவர் விராட் கோலி தான். எனது வாழ்க்கையின் மிக மோசமான, சவாலான ஒரு கட்டத்தில் நான் அவரைத் தொடர்பு கொண்டேன். காயங்கள் அடுத்தடுத்துத் தொடர்ந்தன, எதிர்பார்த்த வெற்றிகளும் கிடைக்கவில்லை. அந்த நேரத்தில் என்னைப் புரிந்து கொண்டு பேசக்கூடிய ஒருவரின் உதவி எனக்குத் தேவைப்பட்டது.

அப்போது நான் அவரைத் தொடர்பு கொண்ட சில நிமிடங்களிலேயே அவர் பதிலளித்தார். அடுத்த நாளே எங்களை நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். நாங்கள் என்ன பேசினோம் என்பது எப்போதும் எங்களுக்குள் மட்டுமே இருக்கும். ஆனால், எனக்கு ஓர் ஆதரவு தேவைப்பட்டபோது அவர் எனக்காக நின்றார். அவர் அதிகமாகப் பேசவில்லை என்றாலும், அவர் கூறிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எனக்கு பெரும் உத்வேகத்தைத் தந்தது.

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சில உரையாடல்கள் நாம் உலகத்தைப் பார்க்கும் விதத்தையே மாற்றிவிடும். விராட் கோலியுடனான உரையாடலும் அப்படியான ஒன்றுதான்" என்று கூறியுள்ளார். பி.வி. சிந்துவின் இந்தக் கருத்து சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. ஜப்பான் ஓபன் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, தற்சமயம் பி.வி. சிந்து சீனா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் விளையாடி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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