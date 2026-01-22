இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் 2026: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய லக்ஷயா சென், பி.வி.சிந்து
மற்றொரு இந்திய வீரரான கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 21-11, 21-10 என்ற செட் கணக்கில் தைவான் வீரரிடம் தோல்வியடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
ஜகார்த்தா: இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய வீரர்கள் லக்ஷயா சென், பி.வி. சிந்து ஆகியோர் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.
இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென், ஹாங்காங் ஜேசன் குணவனை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதேலே லக்ஷயா சென் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்தினார்.
இதன் மூலம் முதல் செட்டை 21-10 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்திய நிலையில், இரண்டாவது செட்டிலும் அபாரமாக செயல்பட்டு 21- 11 என கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் 21-10, 21-11 என்ற நேர் செட் கணக்கில் லக்ஷயா சென் வெற்றி பெற்று அசத்தியதுடன், இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் தொடரின் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளார்.
அதேசமயம் இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், தைவான் வீரரான சௌ தியென்-செனை எதிர்கொண்டார். இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட சௌ தியென் 21-11, 21-10 என்ற நேர் செட் கணக்கில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்தை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, டென்மார்க்கின் லைன் கியர்ஸ்ஃபெல்ட்டை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆதிக்கம் செலுத்திய சிந்து முதல் செட்டை 21-19 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 21-18 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
500 -வது வெற்றி
இதன் மூலம் சிந்து 21-19, 21-18 என்ற நேர் செட் கணக்கில் லைன் கியர்ஸ்ஃபெல்ட்டை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தினார். அத்துடன் பி.வி.சிந்து சர்வதேச அரங்கில் தன்னுடைய 500ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தினார். மேலும் இந்த சாதனையை நிகழ்த்திய முதல் இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை மற்றும் உலகளவில் 6ஆவது வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.
இதற்குமுன் சீன தைபேவைச் சேர்ந்த தை சூ-யிங், ஜப்பானைச் சேர்ந்த அகானே யமகுச்சி, தாய்லாந்தைச் சேர்ந்த ரட்சனோக் இண்டனான், சீனாவை சேர்ந்த ஹி பிங்ஜியோவோ மற்றும் தென்கொரியாவின் ஆன் செ யங் உள்ளிட்ட வீராங்கனைகள் மட்டுமே 500 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.