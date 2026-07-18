ஜப்பான் ஓபன் 2026: ஒலிம்பிக் சாம்பியனை வீழ்த்தி முதல்முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார் பிவி சிந்து!
இந்த வெற்றியின் மூலம் ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் பி.வி. சிந்து முதல் முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : July 18, 2026 at 10:40 AM IST
டோக்கியோ: ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் மகளிர் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து 21-19, 15-10 என்ற செட் கணக்கில் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் சென் யூ ஃபேயை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஜப்பானின் டோக்கியோ நகரில் நடைபெற்று வரும் ஜப்பான் ஓபன் 'சூப்பர் 750' பேட்மிண்டன் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிச்சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, உலகின் 4ஆம் நிலை வீராங்கனையும், டோக்கியோ ஒலிம்பிக் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவருமான சீனாவின் சென் யூ ஃபேயை எதிர்கொண்டார்.
இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே பி.வி.சிந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தினார். அதன் பயனாக முதல் செட்டை 21-19 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் சிந்துவின் கை ஓங்கியிருந்தது. அவர் 15-10 என்ற கணக்கில் வலுவான முன்னிலையில் இருந்தபோது, சென் யூ ஃபெய்க்கு திடீரென தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது.
Semifinals clash sees Pusarla V. Sindhu 🇮🇳 contest Chen Yu Fei 🇨🇳.#BWFWorldTour #JapanOpen2026 pic.twitter.com/DAT1oNxv4n— BWF (@bwfmedia) July 18, 2026
இதனால் அவரால் தொடர்ந்து விளையாட முடியாமல் போனதால், போட்டியிலிருந்து பாதியிலேயே விலகினார். இதனைத் தொடர்ந்து பி.வி. சிந்து வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் பி.வி. சிந்து முதல் முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளார்.
அதிலும் குறிப்பாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் உலகப் பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் தொடர் ஒன்றில் இறுதிப் போட்டிக்கு சிந்து முன்னேறுவதும் இதுவே முதல் முறை. இதுதவிர சென் யூ ஃபெய்க்கு எதிராக விளையாடிய கடந்த ஐந்து போட்டிகளிலும் பி.வி. சிந்து தொடர்ந்து தோல்வியைத் தழுவி வந்த நிலையில், இந்த வெற்றியின் மூலம் அந்தத் தொடர் தோல்விக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
🚨 INTO THE FINALS— BAI Media (@BAI_Media) July 18, 2026
PV Sindhu defeats Chen Yufei at Japan Open to reach one step away from the title 💪🏽
🎥: BWFpic.twitter.com/OFEga4aZVO
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இன்று நடைபெற்று வரும் மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஜப்பானின் அகானே யமகுச்சி மற்றும் இந்தோனேசியாவின் புத்ரி குசுமா வர்தானி ஆகியோர் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றனர். இதில் வெற்றி பெறுபவர் நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் பி.வி. சிந்துவை எதிர்கொள்ளவுள்ளார். இதனால் இறுதிப் போட்டியில் சிந்து சிறப்பாகச் செயல்பட்டு சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.