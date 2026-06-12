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ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் 2026: அரையிறுதியில் பி.வி.சிந்து; தன்வி சர்மா, ஆடவர் ஜோடி வெளியேற்றம்

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் காலிறுதி ஆட்டங்களில், இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை தன்வி சர்மா மற்றும் ஹரிஹரன் - அர்ஜுன் ஜோடி தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினர்.

பி.வி.சிந்து
பி.வி.சிந்து (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 4:11 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில், இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனை பி.வி.சிந்து அபார வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் சிட்னி நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, சீன தைபேயின் சென் சு யு-வை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே அதிரடி ஆதிக்கம் செலுத்திய பி.வி.சிந்து, அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதன் மூலம் முதல் செட்டை 21-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய சிந்து, இரண்டாவது செட்டையும் 21-9 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். வெறும் 27 நிமிடங்கள் மட்டுமே நீடித்த இந்த ஆட்டத்தில், பி.வி.சிந்து 21-6, 21-9 என்ற நேர் செட்களில் சீன தைபே வீராங்கனையை வீழ்த்தி, அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றார். இதனையடுத்து அரையிறுதியில் அவர், ஜப்பானின் அகானே யமாகுச்சியை எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.

தன்வி சர்மா ஏமாற்றம்

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியாவைச் சேர்ந்த இளம் வீராங்கனை தன்வி சர்மா, உலகின் மூன்றாம் நிலை வீராங்கனையான ஜப்பானின் அகானே யமாகுச்சியை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த யமாகுச்சி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்ற, மறுபக்கம் தன்வி சர்மாவும் கடுமையான போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

இருப்பினும், முதல் செட்டை 14-21 என்ற கணக்கில் இழந்த தன்வி சர்மா, இரண்டாவது செட்டையும் 14-21 என்ற கணக்கில் இழந்து ஏமாற்றமடைந்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் அகானே யமாகுச்சி 21-14, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தன்வி சர்மாவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார். அரையிறுதியில் யமாகுச்சி, இந்தியாவின் பி.வி.சிந்துவை எதிர்கொள்ள இருக்கும் நிலையில், தன்வி சர்மாவின் பயணம் இத்துடன் முடிவுக்கு வந்தது.

இந்திய ஜோடி வெளியேற்றம்

இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதியில், இந்தியாவின் ஹரிஹரன் அம்சகருணன் - எம்.ஆர்.அர்ஜுன் ஜோடி, சீன தைபேயின் சென் செங் குவான் மற்றும் லியு குவாங்-ஹெங் ஜோடியை எதிர்கொண்டது. இப்போட்டியில் முதல் செட்டை 19-21 என இழந்த இந்திய ஜோடி, இரண்டாவது செட்டிலும் 9-16 எனப் பின்தங்கியிருந்தது.

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அச்சமயத்தில் இந்திய ஜோடி காயம் காரணமாகப் போட்டியிலிருந்து பாதியிலேயே விலகுவதாக அறிவித்தது. இதன் மூலம் சீன தைபே ஜோடி 21-19, 16-9 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தத் தோல்வியின் காரணமாக இந்திய ஜோடியின் பதக்கக் கனவும் பறிபோனது குறிப்பிடத்தக்கது.

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