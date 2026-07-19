ஜப்பான் ஓபன் 2026: சாம்பியன் பட்டம் வென்று பி. வி. சிந்து வரலாற்றுச் சாதனை!
இதன் மூலம் ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் 45 ஆண்டுகால வரலாற்றில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை பி. வி. சிந்து பெற்றுள்ளார்.
Published : July 19, 2026 at 1:04 PM IST
டோக்கியோ: ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் இறுதிப்போட்டியில், ஜப்பானின் முன்னணி வீராங்கனை அகானே யமாகுச்சியை 21-17, 21-17 என்ற நேர் செட்களில் வீழ்த்தி இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி. வி. சிந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்று புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார்.
ஜப்பானின் டோக்கியோ நகரில் நடைபெற்று வந்த ஜப்பான் ஓபன் 'சூப்பர் 750' பேட்மிண்டன் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி. வி. சிந்து, உலகத் தரவரிசையில் மூன்றாம் இடத்திலுள்ள ஜப்பானின் முன்னணி வீராங்கனை அகானே யமாகுச்சியை எதிர்கொண்டார்.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், தொடக்கம் முதலே அபாரமாக விளையாடிய பி. வி. சிந்து ஆதிக்கம் செலுத்தினார். இதன் மூலம் முதல் செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் பி. வி. சிந்து கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் செட்டிலும் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த சிந்து, அந்த செட்டையும் 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி யமாகுச்சிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
HISTORY IN TOKYO! Super Sindhu is the Japan Open Champion! 🥇🇮🇳— BAI Media (@BAI_Media) July 19, 2026
Absolutely legendary! @pvsindhu1 stands tall as the first Indian to ever win the Japan Open title! 🇮🇳🔥
A flawless campaign capped off by pure dominance in the final. The queen of Indian badminton has rewritten… pic.twitter.com/Sv9KGfIuYr
இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் பி. வி. சிந்து 21-17, 21-17 என்ற நேர் செட்களில் அகானே யமாகுச்சியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தினார். இதன் மூலம் ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் வரலாற்றில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் சிந்து படைத்துள்ளார்.
இதுதவிர, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடரில் பி. வி. சிந்து முதல் முறையாகச் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சர்வதேசப் போட்டிகளில் பட்டம் ஏதும் வெல்லாமல் இருந்த சிந்துவிற்கு, இந்த கம்பேக் வெற்றி ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது. மேலும், இது அவரது தொழில்முறை வாழ்க்கையில் வெல்லும் முதல் 'சூப்பர் 750' பட்டம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Pusarla V. Sindhu 🇮🇳 and Akane Yamaguchi 🇯🇵 compete for the women’s singles crown.#BWFWorldTour #JapanOpen2026 pic.twitter.com/rutwKxzs0H— BWF (@bwfmedia) July 19, 2026
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இதனையடுத்து, ஜப்பான் ஓபனில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்த பி. வி. சிந்துவிற்கு அரசியல் தலைவர்கள், விளையாட்டுப் பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் எனப் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.