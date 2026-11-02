ஹைலோ ஓபன் 2026 | கம்பேக் கொடுத்த லக்சயா சென், மிரட்டிய பி.வி.சிந்து; இந்தியாவுக்கு இரட்டை மகுடம்!
சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடர் ஒன்றில், 2022ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஆடவர் மற்றும் மகளிர் ஆகிய இரு பிரிவுகளிலும் இந்தியா ஒரே நேரத்தில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வது இதுவே முதல் முறையாகும்.
Published : November 2, 2026 at 9:29 AM IST
ஹைதராபாத்: ஹைலோ ஓபன் சூப்பர் 500 (Hylo Open 2026) சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடரில், இந்திய நட்சத்திர வீரர்களான பி.வி. சிந்து மற்றும் லக்சயா சென் ஆகியோர் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
ஜெர்மனியின் சாப்ரூக்கன் நகரில் நடைபெற்ற 2026 ஹைலோ ஓபன் சூப்பர் 500 (Hylo Open) பேட்மிண்டன் தொடர், இந்திய விளையாட்டு வரலாற்றில் ஒரு மறக்க முடியாத மைல்கல்லாக மாறியுள்ளது. உலகத் தரம் வாய்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்ற இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டிகளில், இந்தியாவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென் மற்றும் வீராங்கனை பி.வி. சிந்து ஆகியோர் தத்தமது பிரிவுகளில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியுள்ளனர்.
பி.வி. சிந்து சாம்பியன்
நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, டென்மார்க்கின் முன்னணி வீராங்கனையான லைன் கியர்ஸ்பெல்ட்டை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய சிந்து, முதல் செட்டை 21-12 என்ற கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் சிந்துவின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்தது.
Champion style! 👑🏸 PV Sindhu powers through to claim the HYLO Open 2026 title in style. https://t.co/tc5cjsQK3w— BAI Media (@BAI_Media) November 1, 2026
இந்த செட்டிலும் அபாரமாகச் செயல்பட்ட சிந்து, 21-14 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் முடிவில் 21-12, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் லைன் கியர்ஸ்பெல்ட்டை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் நடப்பு 2026ஆம் ஆண்டில் பி.வி. சிந்து தனது இரண்டாவது சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார். முன்னதாக, இவர் ஜப்பான் ஓபன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
லக்சயா சென் சாம்பியன்
நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில், இந்தியாவின் லக்சயா சென், இந்தோனேசிய வீரரான ஜொனாதன் கிறிஸ்டியை எதிர்கொண்டார். கடுமையான போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த ஆட்டத்தில், லக்சயா சென் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதன் காரணமாக முதல் செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் லக்சயா சென் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாகச் செயல்பட்ட லக்சயா சென், 21-10 என்ற கணக்கில் அதை எளிதாகக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் 21-17, 21-10 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜொனாதன் கிறிஸ்டியை வீழ்த்திய லக்சயா சென், நடப்பு ஹைலோ ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தினார். இதன் மூலம் ஓராண்டுக்கும் மேலாக எந்தத் தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லாமல் இருந்த லக்சயா சென்னின் பட்ட வறட்சி, இந்தத் தொடரின் மூலம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
CHAMPION! 🏆 Lakshya Sen conquers the Hylo Open 2026 in style with a dominant 21-17, 21-10 victory! ❤️🇮🇳 https://t.co/z2fKSZI9GS— BAI Media (@BAI_Media) November 1, 2026
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சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடர் ஒன்றில், ஆடவர் மற்றும் மகளிர் ஆகிய இரு பிரிவுகளிலுமே இந்திய வீரர்கள் ஒரே நேரத்தில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வது 2022ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு இதுவே முதல் முறையாகும். ஒரே தொடரில் இந்தியாவிற்கு இரண்டு சாம்பியன் பட்டங்களை வென்று தந்துள்ள பி.வி. சிந்து மற்றும் லக்சயா சென் ஆகிய இருவருக்கும் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.