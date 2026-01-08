ETV Bharat / sports

மலேசிய ஓபன் 2026: காலிறுதிக்கு முன்னேறி பிவி சிந்து, சாத்விக்-சிராக் ஜோடி அசத்தல்

மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடருக்கான ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் சாத்விக் சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி ஜோடி காலிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

பிவி சிந்து
பிவி சிந்து (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 8, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோலாலம்பூர்: மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடருக்கான மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

மலேசியா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரானது கோலாலம்பூரில் கடந்த ஜனவரி 06ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்க்கு முந்திய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் லக்ஷயா சென் மற்றும் ஆயுஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் கடுமையான போராட்டத்திற்கு பிறகு தோல்வியைத் தழுவியதுடன், காலிறுத்திக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பையும் தவறவிட்டிருந்தனர்.

பிவி சிந்து அபாரம்

இந்த நிலையில், இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, ஜப்பான் வீராங்கனை டோமோஹா மியாசாகியை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட பி.வி. சிந்து முதல் செட்டை 21-08 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட அவர் 21-13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் பி.வி.சிந்து 21-08, 21-13 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜப்பானின் டோமோஹோ மியாசாகியை வீழ்த்தி, நடப்பு மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் காலிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இதன் காரணமாக அவர் பதக்கம் வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது.

காலிறுதியில் சாதிவி-சிராக்

இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி ஆகியோர், மலேசியாவின் யாப் ராய் கிங், ஜுனைத் ஆரிஃப் இணையை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினர். போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் மாறி மாறி புள்ளிகளை எடுத்ததால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது.

இருப்பினும் சிறப்பாக செயல்பட்ட சாத்விக்-சிராக் இணை முதல் செட்டை 21-18 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினர். பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாக விளையாடிய இந்திய இணை 21-11 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் வென்றது. இதன்மூலம் சாதிவிக் சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி இணை 21-18, 21-11 என்ற நேர் செட் கணக்கி, மலேசியாவின் யாப் ராய் கிங், ஜுனைத் ஆரிஃப் இணையை வீழ்த்தியது.

இதையும் படிங்க

இந்த வெற்றியின் மூலம் மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடருக்கான ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி ஜோடி காலிறுதிக்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக அடுத்த போட்டியிலும் இவர்கள் வெற்றியைப் பதிவு செய்வதுடன், பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பையும் உறுதி செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

MALAYSIA OPEN QUARTERFINALS
PV SINDHU MALAYSIA OPEN 2026
SATWIK RANKIREDDY CHIRAG SHETTY
மலேசிய ஓபன் 2026
MALAYSIA OPEN 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.