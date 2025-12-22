விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26: ஷுப்மன் கில் தலைமையில் பஞ்சாப் அணி அறிவிப்பு
டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டிருந்த ஷுப்மன் கில், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் விளையாடவுள்ளார்.
ஹைதராபாத்: விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் பஞ்சாப் அணியை அம்மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் இன்று அறிவித்தது.
இந்தியாவின் பாரம்பரியமிக்க உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பையின் நடப்பாண்டு சீசன் வரும் 24 ஆம் தேதி தொடங்கி, அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 18 ஆம் தேதி வரையிலும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் டிசம்பர் 24 தொடங்கி ஜனவரி 8 ஆம் தேதி வரையிலும், காலிறுதி போட்டிகளில் ஜனவரி 12 ஆம் தேதியும், அரையிறுதி போட்டிகள் ஜனவரி 15ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன.
விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது ஜனவரி 18 ஆம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இதில் 32 அணிகள் பங்கேற்கும் நிலையில், அவை நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளனர். இதனால் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
அந்த வகையில், தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த மாநில கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக பஞ்சாப் மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் அணியை இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் அணியில் இந்திய ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் ஷுப்மன் கில் இடம் பிடித்துள்ளார்.
முன்னதாக இவர் எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டிருந்தார். இதுதவிர இந்திய அணியில் இடம் பிடித்திருக்கும் அதிரடி வீரர் அபிஷேக் சர்மா, வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோரும் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர். இருப்பினும் அணியின் கேப்டன் யார் என்பது குறித்து எந்தவொரு அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
இது தவிர பிரப்சிம்ரன் சிங், ஹர்ப்ரீத் பிரார், அன்மோல்ப்ரீத் சிங், நமன் திர், ரமந்தீப் சிங் உள்ளிட்ட ஐபிஎல் நட்சத்திரங்களும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். நடப்பு விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் குரூப் சி பிரிவில் பஞ்சாப் அணி இடம் பிடித்துள்ளது. டிசம்பர் 24ஆம் தேதி தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் மஹாராஷ்டிரா அணியை எதிர்த்து பஞ்சாப் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
பஞ்சாப் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரப்சிம்ரன் சிங், ஹர்னூர் பன்னு, அன்மோல்ப்ரீத் சிங், உதய் சஹாரன், நமன் திர், சலில் அரோரா, சன்வீர் சிங், ராமன்தீப் சிங், ஜஷ்ன்ப்ரீத் சிங், குர்னூர் பிரார், ஹர்பிரீத் பிரார், ரகு ஷர்மா, கிருஷ்ணா பகத், கௌரவ் சவுத்ரி, சுக்தீப் பஜ்வா.
விஜய் ஹசாரா கோப்பை அணிகள் மற்றும் இடம் பிடித்துள்ள குரூப்-கள்
- குரூப் ஏ - தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம், ஜார்க்கண்ட், புதுச்சேரி, திரிபுரா, ஹவுரா
- குரூப் பி - ஹைதராபாத், பெங்கால், பரோடா, அசாம், உத்தரப்பிரதேசம், சண்டிகர், ஜம்மு-காஷ்மீர், விதர்பா.
- குரூப் சி - மஹாராஷ்டிரா, கோவா, ஹிமாச்சல பிரதேசம், பஞ்சாப், மும்பை, உத்தராகண்ட், சிக்கிம், சத்தீஸ்கர்.
- குரூப் டி - ஆந்திர பிரதேசம், ஹரியானா, குஜராத், சௌராஷ்டிரா, டெல்லி, சர்வீசஸ், ஒடிசா மற்றும் ரயில்வேஸ்.