ஜெர்சி சாயத்தால் மாறிய பந்தின் நிறம்..முதல் ஆட்டத்திலேயே பரபரப்பை கிளப்பிய பிஎஸ்எல் தொடர்

ஹைதராபாத் கிங்ஸ்மென் அணிக்கு எதிரான பிஎஸ்எல் லீக் போட்டியில் லாகூர் கலந்தர்ஸ் அணி 69 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் (AP)
Published : March 27, 2026 at 1:31 PM IST

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் டி20 தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில், வெள்ளை நிறப் பந்து இளஞ்சிவப்பாக மாறிய சம்பவம் கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் என்றழைக்கப்படும் பிஎஸ்எல் டி20 தொடரின் 11ஆவது சீசன் நேற்று (மார்ச் 26) தொடங்கியது. தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் லாகூர் கலந்தர்ஸ் மற்றும் ஹைதராபாத் கிங்ஸ்மென் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. லாகூரில் உள்ள கடாஃபி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற லாகூர் கலந்தர்ஸ் அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து விளையாடியது.

கலந்தர்ஸ் வெற்றி

அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த அந்த அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 199 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஃபகர் ஜமான் 53 ரன்களையும், ஹசீபுல்லா கான் 40 ரன்களையும் சேர்த்தனர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஹைதராபாத் கிங்ஸ்மென் அணி 130 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது.

இதன் மூலம் லாகூர் கலந்தர்ஸ் அணி 69 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் கிங்ஸ்மென் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய ஃபகர் ஜமான் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். இந்நிலையில், இப்போட்டியின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட வெள்ளை நிறப் பந்து, திடீரென இளஞ்சிவப்பு நிறத்திற்கு மாறிய சம்பவம் கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பந்தின் நிறம் மாறியது எப்படி?

இந்த போட்டியில் ஹைதராபாத் கிங்ஸ்மென் அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் பந்தைப் பளபளப்பாக்குவதற்காக தங்களது மெரூன் நிற ஜெர்சியில் தேய்த்துள்ளனர். அப்போது அணியின் ஜெர்சியில் பயன்படுத்தப்பட்ட சாயம் மிகவும் தரம் குறைந்ததாக இருந்த காரணத்தால், அது வெள்ளைப் பந்துடன் ஒட்டிக்கொண்டது. இதன் காரணமாக வெள்ளை நிறப் பந்து மெல்ல மெல்ல இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறியது.

இதன் காரணமாக 15ஆவது ஓவரிலேயே, பந்து முழுவதுமாக நிறம் மாறியது. இதனையடுத்து, பேட்டர்கள் மற்றும் எதிரணி வீரர்கள் களம் நடுவர்களிடம் முறையிட்டனர். பின்னர் நடுவர்கள் அந்தப் பந்தை மாற்றி புதிய பந்தை வழங்கினர். இந்தச் சம்பவம் தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. குறிப்பாக, டி20 கிரிக்கெட்டில் பிங்க் பால் பயன்படுத்தப்படுகிறதா? என்ற கேள்விகளையும் எழுப்பி ரசிகர்கள் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

மார்னஸ் லபுஷாக்னே கருத்து

இதுகுறித்து பேசிய ஹைதராபாத் கிங்ஸ்மென் அணியின் கேப்டன் மார்னஸ் லபுஷாக்னே, "எனது கிரிக்கெட் வாழக்கையில் இது போன்ற ஒரு சம்பவத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை. இது மிகவும் விசித்திரமானது. பேட்டின் ஸ்டிக்கர் அல்லது பேடில் உள்ள பெயிண்ட் பந்தில் ஒட்டுவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால், வீரர்களின் உடையில் இருக்கும் சாயம் பந்தில் ஒட்டி அதன் நிறத்தையே மாற்றுவது இதுவே முதல் முறை. ஆட்டத்தின் இரண்டாவது ஓவருக்குப் பிறகு நான் நடுவர்களிடம், 'என்னதான் நடக்கிறது? பந்து சிவப்பாக இருக்கிறது' என்று முறையிட்டேன்" என்று கூறியுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் விவாதமாக வெடித்துள்ளது. மேலும் சில ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தையும், பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடரின் தரத்தையும் கடுமையாக சாடியும் வருகின்றனர். இதனால் எஞ்சியுள்ள போட்டிகளில் பந்து எந்தெந்தெ நிறத்திற்கு மாறுமோ? என்ற சந்தேகத்தில் வீரர்களும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

