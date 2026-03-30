ETV Bharat / sports

பிஎஸ்எல் கிரிக்கெட்டில் வெடித்த புதிய சர்ச்சை: பால் டெம்பரிங் புகாரில் சிக்கிய லாகூர் வீரர்கள்

நடுவர்கள் பந்தை மாற்றியது பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது என்று, பந்தை மாற்றியது குறித்து அவர்களிடம் தான் கேட்க வேண்டும் என்றும் லாகூர் கலந்தர்ஸ் அணி கேப்டன் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி தெரிவித்துள்ளார்.

லாகூர் கலந்தர்ஸ் அணி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: லாகூர் காலண்டர்ஸ் - கராச்சி கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தில் பந்து சேதப்படுத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் என்றழைக்கப்படும் பிஎஸ்எல் டி20 தொடரின் 11ஆவது சீசன் கடந்த மார்ச் 26 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் லாகூர் கலந்தர்ஸ் மற்றும் கராச்சி கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த லாகூர் அணி 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 128 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கராச்சி கிங்ஸ் அணி 19.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் லாகூர் கலந்தர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கராச்சி கிங்ஸ் வீரர் ஆடம் ஜாம்பா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்த நிலையில் இப்போட்டியின் போது லாகூர் அணி வீரர்கள் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி மற்றும் ஃபகர் ஜமான் ஆகியோர் பந்தை சேதப்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. கராச்சி கிங்ஸ் அணியின் பேட்டிங்கின் போது, கடைசி ஓவர் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக இந்தச் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அப்போது ஷாஹீன் அஃப்ரிடி மற்றும் ஃபகார் ஜமான் இருவரும் பந்தை துடைப்பது விடியோவில் தெளிவாக பதிவாகி இருந்தது.

பின்னர் கள நடுவர் அந்த பந்தை வாங்கி ஆய்வு செய்ததுடன், மற்றொரு நடுவருடன் நீண்ட ஆலோசனையிலும் ஈடுபட்டிருந்தார். பின்னர் இரு நடுவரும் இணைந்து புதிய பந்தை மாற்றி வழங்கியதுடன், லாகூர் அணிக்கு 5 ரன்கள் பெனால்டியாகவும் வழங்கினர். இது போட்டியில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

போட்டி முடிந்த பின் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பந்து மாற்றப்பட்டது குறித்து எழுப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, "நடுவர்கள் பந்தை மாற்றியது பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. நடுவர்கள் ஏன் பந்தை மாற்றினார்கள் என்று அவர்களிடம் தான் கேட்க வேண்டும். நாங்கள் கேட்டபோது எங்களை விலகிச் செல்லச் சொன்னார்கள். அவர்கள் முடிவு எடுக்கும்போது எங்களை ஃபீல்டிங் நிலைக்குத் திரும்புமாறு கேட்டுக்கொண்டார்கள்.

அதேசமயம் பந்தை சேதப்படுத்த நான் ஒருபோதும் முயற்சி செய்யவில்லை. மேலும் பந்தை துடைக்க முயன்ற போது, சட்டையின் அடியில் வைத்துத் துடைக்க வேண்டாம் என்று மட்டுமே நடுவர்கள் எங்களிடம் கூறினார்கள். ஆதாரம் இல்லாமல் யாரைக் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. மேற்கொண்டு பந்தை சேதப்படுத்தியதாக எந்தவொரு விசாரணைக்கு நான் இன்னும் அழைக்கப்படவில்லை," என்று கூறினார்.

இதுகுறித்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் கூறுகையில், "லாகூர் கலந்தர்ஸ் அணி வீரர் ஃபகார் ஜமான், பிஎஸ்எல் விதிகளை மீறியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு போட்டிகளில் விளையாட தடை விதிக்கபடலாம். மேலும் இதுகுறித்த விசாரணையை போட்டி நடுவர் ரோஷன் மஹாநாமா மேற்கொள்வார்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் டி20 தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில், வெள்ளை நிறப் பந்து இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறிய சம்பவம் கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. அந்த சர்ச்சை ஓய்வதற்குள், தற்போது பாகிஸ்தான் வீரர்களே பந்தைச் சேதப்படுத்தியதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு பெரும் சர்ச்சையாக வெடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

TAGGED:

PSL 2026
LAHORE QALANDARS VS KARACHI KINGS
SHAHEEN AFRIDI
FAKHAR ZAMAN
BALL TAMPERING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.