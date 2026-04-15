சாம்பியன்ஸ் லீக்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய பிஎஸ்ஜி; நூலிழையில் வாய்ப்பைத் தக்கவைத்தது அத்லெடிகோ மேட்ரிட்

சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் அரையிறுதிக்கு பாரிஸ் செயின்ட்-ஜெர்மைன் மற்றும் அத்லெடிகோ மாட்ரிட் ஆகிய அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 11:18 AM IST

ஹைதராபாத்: நடப்பு சாம்பியனான பார்சிலோனா வீழ்த்தி அணியை அத்லெடிகோ மேட்ரிட் அணி, சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

ஐரோப்பிய கால்பந்து சம்மேளனம் சார்பில் நடத்தப்படும் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று காலிறுதியின் இரண்டாம் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன. அதன்படின் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் (பிஎஸ்ஜி) அணியானது லிவர்பூல் அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான விளையாடியதுடன், எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளையும் தடுத்து நிறுத்தினர்.

அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய பிஎஸ்ஜி
இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டம் கோல்கள் ஏதுமின்றி சமனில் முடிந்தது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்ட பிஎஸ்ஜி அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 72ஆவது நிமிடத்தில் உஸ்மான் டெம்பேலே கோலடித்து அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+1ஆவது நிமிடத்திலும் உஸ்மான் டெம்பேலே கோலடிக்க, பிஎஸ்ஜி அணியின் வெற்றியும் உறுதியானது. மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய லிவர்பூல் அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் பிஎஸ்ஜி அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் லிவர்பூல் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. மேற்கொண்டு காலிறுதியின் முதல் லெக் போட்டியிலும் 2-0 என வென்றிருந்த பிஎஸ்ஜி அணியானது, இந்த போட்டியிலும் வெற்றியை பதிவு செய்ததன் காரணமாக 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் லிவர்பூல் அணியை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

அத்லெடிகோ மேட்ரிட் த்ரில் வெற்றி
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு காலிறுதி இரண்டாம் லெக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியனான பார்சிலோனா மற்றும் அத்லெடிகோ மேட்ரிட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே ஆதிக்கம் செலுத்த தொடங்கிய பார்சிலோ அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 4ஆவது நிமிடத்தில் லாமின் யமால் மூலம் முதல் கோலானது கிடைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 24ஆவது நிமிடத்தில் ஃபெர்ரான் டொரஸும் கோலடிக்க, பார்சிலோனா அணியானது 2 கோல்களுடன் முன்னிலை வகித்தது.

பின்னர் இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் விளையாடிய அத்லெடிகோ மேட்ரிட் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 31ஆவது நிமிடத்தில் அடமோலே லூக்மான் கோலடித்து அசத்தினர். இருப்பினும், முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் பார்சிலோனா அணி முன்னிலை வகித்தது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களும் தங்களின் டிஃபென்ஸை வலுப்படுத்தியதன் காரணமாக, வீரர்களால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

இதற்கிடையில் ஆட்டத்தின் 79ஆவது நிமிடத்தில் பார்சிலோனா வீரர் எரிக் கார்சியாவுக்கு ரெட் கார்ட் வழங்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக 10 வீரர்களுடன் விளையாட வேண்டிய நிலைக்கு பார்சிலோனா அணி தள்ளப்பட்டது. இதனால் அவர்களால் இந்த போட்டியில் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இறுதியில் பர்சிலோனா அணி 2-1 என்ற கணக்கில் போட்டியை வென்றாலும், முதல் லெக்கில் 2-0 என்ற கணக்கில் தோல்வியை தழுவி இருந்தது. இதன் மூலம் அத்லெடிகோ மேட்ரிட் அணி 3-2 என்ற கணக்கில் பார்சிலோனாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியும் அசத்தியது.

