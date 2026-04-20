’பேயாட்டம்’ ஆடிய பிரியான்ஷ் ஆர்யா: பஞ்சாப் கிங்ஸ் இமாலய வெற்றி
19 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்த பிரியான்ஷ் ஆர்யா, 37 பந்துகளில் 93 ரன்கள் (4 பவுண்டரி, 9 சிக்சர்கள்) எடுத்து அவுட்டானார்.
Published : April 20, 2026 at 7:53 AM IST
சண்டிகர்: லக்னோவுக்கு எதிராக பேயாட்டம் ஆடிய பிரியான்ஷ் ஆர்யா, கூப்பர் கானொலியுடன் இணைந்து பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்தார்.
தொடக்கத்தில் பிரப்சிம்ரன் ’டக்’ அவுட்டாகி அதிர்ச்சி அளித்த நிலையில், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, கூப்பர் கானொலி ஜோடி அதிரடியாக ஆடியது. லக்னோ அணியின் பவுலிங்கை அடித்து நொறுக்கினர். முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோரது ஓவர்களில் பவுண்டரி, சிக்சர்களாக அடித்து பிரியான்ஷ் ஆர்யா ரன்மழை பொழிந்தார். ஆரம்பத்தில் பொறுமை காத்த கானொலி பின்னர் தன் பங்கிற்கு ரன்கள் சேர்த்தார்.
குறிப்பாக இந்த ஜோடி மார்க்ரம் வீசிய 12வது ஓவரில் 5 சிக்சர்களுடன் 32 ரன்கள் எடுத்தது. இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 182 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், கானொலி 87 ரன்களுக்கு (8 பவுண்டரி, 7 சிக்சர்) அவுட்டானார். 19 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அதிரடி காட்டிய பிரியான்ஷ் ஆர்யா, 37 பந்துகளில் 93 ரன்கள் (4 பவுண்டரி, 9 சிக்சர்கள்) எடுத்து அவுட்டானார். இந்த ரன் வேட்டை மூலம் பிரியான்ஷ் ஆர்யா மற்றும் கானொலி ஜோடி பல்வேறு சாதனைகள் படைத்தது.
The third-highest partnership for #PBKS and it came at a run rate of 13.65 🤯
The third-highest partnership for #PBKS and it came at a run rate of 13.65 🤯
இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 182 ரன்கள் சேர்த்தது ஐபிஎல் வரலாற்றில் இரண்டாவது பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் ஆகும். முதலிடத்தில் கில்கிறிஸ்ட், ஷான் மார்ஷ் ஜோடி (206) உள்ளது.
பிரியான்ஷ் ஆர்யா 19 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்ததன் மூலம், ஐபிஎல் தொடரில் 20க்கும் குறைவான பந்துகளில் அதிக அரைசதம் கடந்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். ஆர்யா இதுவரை 20க்கும் குறைவான பந்துகளில் 3 அரைசஹ்டங்கள் கடந்துள்ளார். இந்த வரிசையில் கே.எல்.ராகுல் 2 அரைசதங்களுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று சண்டிகரில் நடைபெற்ற 29வது லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் லக்னோ டாஸ் வென்று பவுலிங் தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 254 ரன்கள் எடுத்தது.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி சார்பில் பிரின் யாதவ், மணிமாறன் சித்தார்த் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினர். அதனைத்தொடர்ந்து இமாலய இலக்கை சேஸ் செய்த லக்னோ அணி, 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 200 ரன்கள் எடுத்து 54 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தது. அந்த அணியின் கேப்டன் பண்ட் (43), மார்க்ரம் (42), மார்ஷ் (40) அதிகபட்ச ரன்களை எடுத்தனர். இந்த போட்டியில் வென்றதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 11 புள்ளிகளுடன் புள்ளிபட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.