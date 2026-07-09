இங்கிலாந்து டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து பிரதிகா ராவல் விலகல்: பிரியா புனியா அணியில் சேர்ப்பு!
காயம் காரணமாக டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து விலகிய பிரதிகா ராவலுக்கு பதிலாக இந்திய டெஸ்ட் அணியில் பிரியா புனியாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 9, 2026 at 9:29 AM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து மகளிர் அணிக்கு எதிராக லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து, இந்திய வீராங்கனை பிரதிகா ராவல் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெற்று முடிந்தது. இதில் பங்கேற்ற ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி, அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்து லீக் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறியது. இதையடுத்து இந்திய மகளிர் அணி தங்களின் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தை மீண்டும் தொடரவுள்ளது.
கடந்த மே மாதம் இங்கிலாந்திற்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த இந்திய மகளிர் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும், ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டியிலும் விளையாடுவதாக இருந்தது. இதில் டி20 தொடர் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த நிலையில், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த அந்த ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டியானது, நாளை (ஜூலை 10) முதல் நடைபெறவுள்ளது.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டெஸ்ட் போட்டி, லண்டனில் உள்ள புகழ்பெற்ற லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. சர்வதேச மகளிர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் டெஸ்ட் போட்டி என்ற பெருமை இதற்கு இருப்பதால், இப்போட்டிக்கான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
ஏனெனில், கடந்த 1976ஆம் ஆண்டு லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் முதல் மகளிர் ஒருநாள் போட்டி நடைபெற்றது. ஆனால், மகளிர் டெஸ்ட் போட்டி இதுவரை லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடத்தப்பட்டதே இல்லை. இந்த நிலையில், இந்த புகழ்பெற்ற மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் மகளிர் டெஸ்ட் போட்டி இது என்பதால், உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
🚨 News 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) July 9, 2026
Priya Punia replaces injured Pratika Rawal in #TeamIndia's squad for England Test.
More Details 🔽 | #ENGvIND https://t.co/qOfXZORjPi
இதற்காக இரு அணி வீராங்கனைகளும் தீவிரமாக தயாராகி வரும் நிலையில், இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்து 'ஏ' அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது பீல்டிங் செய்த பிரதிகா ராவலுக்கு முழங்காலில் காயம் ஏற்பட்டது. மேலும் காயத்திற்கு தையல்கள் போடப்பட்டுள்ளதால், அவர் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாட முடியாது என்று பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முந்தைய டெஸ்டில் அரைசதம் அடித்து அசத்திய பிரதிகா ராவல் விலகியுள்ளது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது. அவருக்குப் பதிலாக இந்திய டெஸ்ட் அணியில் பிரியா புனியாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்து 'ஏ' அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் காரணமாக பிரியா புனியாவுக்கு இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க:
இந்திய மகளிர் டெஸ்ட் அணி: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ், ஸ்ரீ சரணி, யாஸ்திகா பாட்டியா, நந்தினி ஷர்மா, ஹர்லீன் தியோல், ரேணுகா தாக்கூர், கிராந்தி கவுட், சயாலி சத்கரே, சினே ராணா, பிரியா புனியா.
இங்கிலாந்து மகளிர் டெஸ்ட் அணி: நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் (கேப்டன்), டாமி பியூமண்ட், லாரன் பெல், மாயா பௌச்சர், ஆலிஸ் கேப்சி, டில்லி கோர்ட்டீன்-கோல்மன், சோஃபி எக்லஸ்டோன், லாரன் ஃபைலர், ஏமி ஜோன்ஸ், ஹீதர் நைட், எம்மா லாம்ப், கிரேஸ் பாட்ஸ், எல்லி த்ரெல்கோட், மேடி வில்லியர்ஸ், இஸி வோங்.