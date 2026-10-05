ரஞ்சி கோப்பை 2026: மகாராஷ்டிர அணியின் கேப்டனாக பிருத்வி ஷா நியமனம்!
ஆஸ்திரேலியா 'ஏ' அணிக்கு எதிரான தொடரில் இந்திய 'ஏ' அணியை வழிநடத்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதால், மகாராஷ்டிர ரஞ்சிக் கோப்பை அணியின் கேப்டனாக பிருத்வி ஷா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 6:41 PM IST
ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கவுள்ள மகாராஷ்டிர அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்த அணியின் கேப்டனாக பிருத்வி ஷா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடர்களில் மிக உயரிய தொடராகக் கருதப்படுவது ரஞ்சி கோப்பையாகும். இத்தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்படும் வீரர்கள் இந்திய அணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்பதால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்தத் தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அந்த வகையில் நடப்பு ஆண்டிற்கான ரஞ்சி கோப்பை தொடர், வரும் அக்டோபர் 11ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.
இத்தொடருக்காக அனைத்து மாநில அணிகளும் தீவிர தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், இந்த சீசனுக்கான மகாராஷ்டிர கிரிக்கெட் அணியை அம்மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் இன்று அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, இந்த அணியின் கேப்டனாக அதிரடி தொடக்க வீரர் பிருத்வி ஷா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அண்மையில் மும்பை அணியில் இருந்து மகாராஷ்டிர அணிக்கு மாறிய பிருத்வி ஷா, தற்போது நேரடியாக அணியை வழிநடத்தும் பொறுப்பை ஏற்றுள்ளார்.
மகாராஷ்டிர அணியின் வழக்கமான கேப்டனும் முன்னணி நட்சத்திர வீரருமான ருதுராஜ் கெய்க்வாட், இந்த 16 பேர் கொண்ட அணியில் இடம்பெறவில்லை. அவர் அணியில் இல்லாததே பிருத்வி ஷாவிற்கு கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டதற்கு முக்கியக் காரணமாகும். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தற்போது புதுச்சேரியில் நடைபெறவுள்ள ஆஸ்திரேலியா 'ஏ' அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட அதிகாரப்பூர்வமற்ற ஒருநாள் தொடரில், இந்திய 'ஏ' அணியை கேப்டனாக வழிநடத்தவுள்ளார்.
இதன் காரணமாகவே தற்சமயம் பிருத்வி ஷாவுக்கு அணியை வழிநடத்தும் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர இந்த அணியில் சச்சின் தாஸ், விக்கி ஓஸ்ட்வால், ராஜ்வர்தன் ஹங்கர்கேகர், முகேஷ் சௌத்ரி உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர். இதனால் எதிர்வரும் ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் மகாராஷ்டிர அணி எவ்வாறு செயல்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
நடப்பு ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் குரூப் 'சி' பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள மகாராஷ்டிர அணி, தனது முதல் ஆட்டத்திலேயே பலம் வாய்ந்த சர்வீசஸ் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் அதிரடி பேட்டிங் மற்றும் தலைமைப் பண்பு இல்லாதது மகாராஷ்டிர அணிக்குப் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்பட்டாலும், பிருத்வி ஷாவின் அதிரடி ஆட்டமும் அணியில் உள்ள மற்ற வீரர்களின் கூட்டு முயற்சியும் அணிக்கு பலம் சேர்க்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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மகாராஷ்டிர அணி விவரம்: பிருத்வி ஷா (கேப்டன்), சச்சின் தாஸ், திக்விஜய் பாட்டீல், அங்கித் பவானே, ஹர்ஷல் கடே, சித்தேஷ் வீர், சௌரப் நாவலே, விக்கி ஓஸ்ட்வால், ராஜ்வர்தன் ஹங்கர்கேகர், முகேஷ் சௌத்ரி, பிரதீப் தாதே, தனய் சங்வி, வைபவ் தர்குண்டே, ஹிதேஷ் வாலுஞ்ச், ரிஷிகேஷ் சோனாவானே, அதர்வ தர்மாதிகாரி.