கிரிக்கெட்டை தொடர்ந்து தனிப்பட்ட வாழ்விலும் சறுக்கல்: 6 மாதங்களில் பிரிந்த பிரித்வி ஷா - அக்ரிதி ஜோடி!
இருவரது எதிர்கால இலக்குகள், விருப்பங்கள் மற்றும் தற்போதைய வாழ்க்கைச் சூழல்கள் முற்றிலும் மாறுபடுவதே இந்த கடினமான முடிவுக்குக் காரணம் என அக்ரிதி அகர்வால் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் விளக்கமளித்துள்ளார்.
Published : September 18, 2026 at 12:53 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் பிரித்வி ஷா மற்றும் பிரபல நடிகை அக்ரிதி அகர்வால் ஆகியோருக்கு இடையேயான திருமணம் பரஸ்பர சம்மதத்துடன் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர தொடக்க வீரராக அறியப்பட்டவர் பிரித்வி ஷா. கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியை கேப்டனாக வழிநடத்தி, சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து அதே ஆண்டு சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டு, தான் விளையாடிய அறிமுகப் போட்டியிலேயே சதம் விளாசி சாதனை படைத்தார்.
இதனால் இந்திய அணியின் 'அடுத்த சச்சின் டெண்டுல்கர்' என்ற புகழும் அவருக்குக் கிடைத்தது. ஆரம்பக்கால அதிரடி ஆட்டத்தால் இந்திய அணியின் தவிர்க்க முடியாத தொடக்க ஆட்டக்காரராக உருவெடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிரித்வி ஷா, அதன்பின்னர் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட காயங்கள், ஃபார்ம் அவுட் மற்றும் சில தனிப்பட்ட சர்ச்சைகளால் இந்திய அணியில் அவர் தனது இடத்தை இழந்தார்.
குறிப்பாக ஐபிஎல் தொடரில் வீரர்களுக்கான ஏலத்தில் கூட அவரை ஏலம் எடுக்க எந்த அணியும் ஆர்வம் காட்டாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார். அதன்பின் நீண்ட காலம் மும்பை அணிக்காக விளையாடி வந்த இவர், மும்பை கிரிக்கெட் சங்கத்துடன் ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக, தற்சமயம் மகாராஷ்டிர அணிக்காக உள்நாட்டு கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறார். இதையடுத்து அவர் மீண்டும் இந்திய அணியில் கம்பேக் கொடுக்கக் கடினமாகப் பயிற்சி எடுத்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், கடந்த மார்ச் மாதம் பிரித்வி ஷாக்கும், நடிகையும் சமூக ஊடக பிரபலமுமான அக்ரிதி அகர்வாலுக்கும் இடையே திருமணம் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது. இதையடுத்து இருவரின் திருமணமும் விரைவில் நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த சில மாதங்களிலேயே இருவருக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவுவதாக வதந்திகள் பரவின. தொடக்கத்தில் இந்த வதந்திகளை அக்ரிதி அகர்வால் மறுத்திருந்தாலும், தற்சமயம் இருவரும் பரஸ்பரம் பிரிவதாக தனது சமூக வலைதளப் பதிவின் மூலம் அறிவித்துள்ளார்.
Cricketer Prithvi Shaw's fiancée, Aakriti Aggarwal, has announced that the couple has mutually decided to part ways, citing different goals and circumstances for their future. She shared the announcement in a post on Instagram pic.twitter.com/0kkGWG1TW7— IANS (@ians_india) September 17, 2026
அவர் தனது பதிவில், 'நானும் எனது நிச்சயிக்கப்பட்ட கணவரும் பரஸ்பரம் பேசி, தனித்தனி பாதைகளில் செல்ல முடிவு செய்துள்ளோம். எங்களுடைய எதிர்கால இலக்குகள், விருப்பங்கள் மற்றும் தற்போதைய வாழ்க்கைச் சூழல்கள் முற்றிலும் மாறுபடுவதே இந்த முடிவுக்கு காரணம். நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் இன்னும் அன்பும், மரியாதையும் வைத்துள்ளோம். ஆனால், எங்கள் இருவருக்கான பாதைகள் ஒன்றாக இணைய வாய்ப்பில்லை என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டோம்.
மேலும் வாழ்க்கையின் இந்த இக்கட்டான மற்றும் சவாலான காலகட்டத்தை நாங்கள் கடந்து செல்ல, எங்களுடைய தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கும் தனியுரிமைக்கும் ரசிகர்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் மதிப்பளிக்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் தேவையற்ற வதந்திகளையும், யூகங்களையும் பரப்ப வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்' என உருக்கமாகப் பதிவிட்டுள்ளார்.
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தற்போது 26 வயதான பிரித்வி ஷா, தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கை மற்றும் ஐபிஎல் தொடர்களில் தொடர்ந்து ஃபார்ம் இன்றி சவாலான காலகட்டத்தை எதிர்கொண்டு வரும் சூழலில், இந்தப் பிரிவு அவருக்கு மேலும் ஒரு பேரிடியாக அமைந்துள்ளது. இருப்பினும், அவர் தனது இழந்த ஃபார்மை மீட்டெடுத்து, மீண்டும் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தனது திறனை நிரூபிப்பார் என்ற நம்பிக்கையில் அவரது ரசிகர்கள் காத்துள்ளனர்.