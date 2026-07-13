இங்கிலாந்து மற்றும் ஜிம்பாப்வே தொடர்: இந்திய அணியில் பிரின்ஸ் யாதவ், ரவி பிஷ்னோய் சேர்ப்பு!
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர் மற்றும் ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய கிரிக்கெட் அணியில், காயமடைந்த வீரர்களுக்கான மாற்று வீரர்களைப் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
Published : July 13, 2026 at 9:49 AM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் பிரின்ஸ் யாதவும், ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான அணியில் ரவி பிஷ்னோயும் காயமடைந்த வீரர்களுக்கு மாற்றாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்திய அணி தற்சமயம் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் டி20 தொடர் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், ஒருநாள் தொடர் நாளை முதல் தொடங்கவுள்ளது. மேலும், இங்கிலாந்து தொடரை முடித்த கையோடு இந்திய அணி ஜிம்பாப்வேயில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
இந்த நிலையில், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர் மற்றும் ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய கிரிக்கெட் அணியில், காயமடைந்த வீரர்களுக்கான மாற்று வீரர்களைப் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. அந்த வகையில், இங்கிலாந்து டி20 தொடரின் போது காயமடைந்திருந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணாவும், சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்ரவர்த்தியும் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
இதில், டிரெண்ட் பிரிட்ஜில் நடந்த 3ஆவது டி20 போட்டியின் போது ஹர்ஷித் ராணாவின் வலது தொடையில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. அதேபோல, வருண் சக்ரவர்த்திக்கு இடது தொடைப் பகுதியிலும் காயம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக, இங்கிலாந்து ஒருநாள் தொடரிலிருந்து ஹர்ஷித் ராணா விலகியதை அடுத்து பிரின்ஸ் யாதவ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், ஜிம்பாப்வே டி20 தொடரிலிருந்து வருண் சக்ரவர்த்தி விலகியதால் அவருக்குப் பதிலாக ரவி பிஷ்னோய் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) July 12, 2026
Prince Yadav and Ravi Bishnoi named as replacements for injured Harshit Rana and Varun Chakaravarthy in #TeamIndia's squads for #ENGvIND ODIs and #ZIMvIND T20Is, respectively.
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மேலும், காயமடைந்த இரண்டு வீரர்களும் அடுத்தகட்ட சிகிச்சைக்காகப் பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரின் போது ஏற்பட்ட காயத்தில் இருந்து இவ்விரு வீரர்களும் மீண்டு வந்த நிலையில், தற்சமயம் மீண்டும் காயத்தைச் சந்தித்துள்ளது அணிக்குப் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதே சமயம், தற்போது மாற்று வீரராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பிரின்ஸ் யாதவ், ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் அறிமுகமாகி 2 போட்டிகளில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். மேலும், 2026 ஐபிஎல் தொடரில் 14 போட்டிகளில் 16 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியிருந்தார். மற்றொரு வீரரான ரவி பிஷ்னோய் இதுவரை 46 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவம் கொண்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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இந்திய ஒருநாள் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல், இஷான் கிஷன், வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் படேல், ஷிவம் துபே, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், குர்னூர் பிரார், பிரின்ஸ் யாதவ்*.
இந்திய டி20 அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, இஷான் கிஷன், ஷிவம் துபே, சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ், ரிங்கு சிங், ஹர்ஷ் துபே, பிரின்ஸ் யாதவ், யாஷ் தாக்கூர், அசோக் சர்மா, மயங்க் யாதவ், பிரப்சிம்ரன் சிங், ரவி பிஷ்னோய்*.