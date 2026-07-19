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'இந்திய பேட்மிண்டனின் முக்கிய மைல்கல்' ஜப்பான் ஓபன் சாம்பியன் சிந்துவுக்குக் குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் வாழ்த்து!

ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.

பி.வி. சிந்து
பி.வி. சிந்து (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 7:02 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பி.வி. சிந்துவுக்கு, இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோர் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஜப்பானின் டோக்கியோ நகரில் நடைபெற்று வந்த ஜப்பான் ஓபன் 'சூப்பர் 750' பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, ஜப்பானின் முன்னணி வீராங்கனையும் நான்கு முறை சாம்பியனுமான அகானே யமாகுச்சியை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிந்து 21-17, 21-17 என்ற நேர் செட்களில் யமாகுச்சியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.

இப்போட்டியின் முதல் செட் ஆட்டத்தின் போது இரு வீராங்கனைகளும் 17-17 என சமநிலையில் இருந்தபோது, சிந்து அபாரமாக விளையாடி அடுத்தடுத்து 4 புள்ளிகளைப் பெற்று செட்டைக் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த சிந்து, அந்த செட்டையும் 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி, யமகுச்சியை வீழ்த்தி வரலாற்று வெற்றியைப் பதிவு செய்தார்.

இதுதவிர, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடரில் பி. வி. சிந்து முதல் முறையாகச் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சர்வதேசப் போட்டிகளில் பட்டம் ஏதும் வெல்லாமல் இருந்த சிந்துவிற்கு, இந்த கம்பேக் வெற்றி ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது. மேலும், இது அவரது தொழில்முறை வாழ்க்கையில் வெல்லும் முதல் 'சூப்பர் 750' பட்டம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனையடுத்து, ஜப்பான் ஓபனில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்த பி. வி. சிந்துவிற்கு அரசியல் தலைவர்கள், விளையாட்டுப் பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் எனப் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டோர் தங்களின் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஜப்பான் ஓபன் 2026 தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியுள்ள பி.வி. சிந்துவிற்கு எனது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இந்த புகழ்பெற்ற பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையைப் பெற்று, அவர் புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார். இந்த அசத்தலான வெற்றி இந்திய பேட்மிண்டன் விளையாட்டின் பயணத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான மைல்கல் ஆகும். மேலும், இது இளம் வீரர்கள் புதிய சாதனைகளைப் படைக்கப் பெரும் ஊக்கத்தைக் கொடுக்கும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பதிவில், "இந்திய பேட்மிண்டனுக்கு இது ஒரு வரலாற்று சாதனை. ஜப்பான் ஓபன் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பி.வி. சிந்துவுக்கு வாழ்த்துகள். அவரது மன உறுதியும் அசாத்திய திறமையும் இந்தத் தொடர் முழுவதும் முழுமையாக வெளிப்பட்டன. இந்தத் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் இந்தியர் அவர்தான் என்பது இந்த சாதனையை மேலும் சிறப்பானதாக்குகிறது. இது நாட்டில் உள்ள எண்ணற்ற இளம் வீரர்களுக்கு நிச்சயம் ஊக்கமளிக்கும்," எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஜப்பான் ஓபன் 2026 பேட்மிண்டன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று புதிய வரலாறு படைத்துள்ள இந்திய வீராங்கனை பி.வி. சிந்துவிற்கு எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகள். இந்தப் பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ள சிந்து, நாட்டிற்குப் பெருமையைத் தேடித்தந்துள்ளதோடு, இளைஞர்களுக்கு ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியாகவும் திகழ்கிறார்" என்று கூறியுள்ளார்.

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இந்த வெற்றிக்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பி.வி. சிந்து, "என் கண்களில் கண்ணீர் வந்துவிட்டது, ஏனெனில் இந்த வெற்றி எனக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்தது. கடந்த சில மாதங்களாக எனது ஃபார்ம் குறித்துப் பலரும் பலவிதமான கேள்விகளை எழுப்பியபோதும், நான் என் மீது நம்பிக்கை வைத்துக் கடினமாக உழைத்தேன். எனது சோதனையான காலங்களிலும் எனக்குப் பக்கபலமாக இருந்த எனது கணவர், குடும்பத்தினர் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் ஆகியோருக்கு எனது நன்றிகள்" என்று தெரிவித்தார்.

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