பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி ஆசிய கோப்பையை வென்ற இந்திய யு19 அணி: குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் புகழாரம்!
ஏசிசி யு19 ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் இந்திய யு19 அணி ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றதுடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : November 15, 2026 at 10:08 AM IST
ஹைதராபாத்: யு19 ஆசிய கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய யு19 அணிக்குக் குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் மற்றும் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்கள் தங்களின் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடத்தும் அண்டர் 19 ஆடவர் ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர், இம்முறை ஓமன் நாட்டில் நடைபெற்றது. இதில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் யு19 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி, உஸ்மான் கானின் சதத்தின் காரணமாக 50 ஓவர்களில் 337 ரன்களைக் குவித்தது.
அதன்பின் 338 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கிக் களமிறங்கிய இந்திய அணி கடைசி வரை போராடியதுடன், இறுதியில் ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி 9-ஆவது முறையாக யு19 ஆசிய கோப்பை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதையடுத்து சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய யு19 அணிக்குப் பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
Outstanding day for Indian cricket! Immensely proud of our young cricketers for today’s impressive performance and for winning the Men’s U-19 Asia Cup 2026. Their success will inspire several youngsters. Best wishes to the team for their endeavours ahead.— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2026
தலைவர்கள் வாழ்த்து
இந்திய அணி வெற்றி குறித்துக் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், "யு19 ஆசியக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்தப் போட்டி முழுவதும், இந்திய அணி அபாரமான திறமையையும், உறுதியையும், நிதானத்தையும் வெளிப்படுத்தியது. நமது இளம் வெற்றியாளர்கள் தொடர்ந்து வெற்றி பெற எனது வாழ்த்துகள்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பதிவில், "இந்திய கிரிக்கெட்டிற்கு இதுவொரு பொன்னான நாள். யு19 ஆசிய கோப்பை 2026-ஐ வென்ற நமது இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களைக் கண்டு பெருமிதம் கொள்கிறேன். இவர்களின் வெற்றி பல இளைஞர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும். அணியின் எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Heartiest congratulations to Team India on winning the Men's U19 Asia Cup. The team displayed exceptional skill, determination and composure throughout the closely contested match. My best wishes to our young champions for continued success.— President of India (@rashtrapatibhvn) November 14, 2026
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "ஆசியக் கோப்பையை வென்ற இந்திய யு19 கிரிக்கெட் அணிக்கு வாழ்த்துகள். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றி, நாட்டிற்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் தேடித்தந்துள்ளது. களத்தில் நீங்கள் காட்டிய விடாமுயற்சியும், விளையாட்டு உணர்வும் நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளது" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்களின் பாராட்டு
தொடர் நாயகன் விருது வென்ற ஆர்யவீர் சேவாக்கின் தந்தையும், முன்னாள் அதிரடி வீரருமான வீரேந்திர சேவாக், "இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக 338 ரன்களை சேஸ் செய்ய மிகப்பெரிய மன உறுதி வேண்டும். கேப்டன் லக்ஷ்யாவின் 80, ஆர்யவீரின் 58 ரன்களுக்குப் பிறகு, ஒரு அதிசயம் தேவைப்பட்ட நேரத்தில் மனல் சவுகான் மற்றும் மோஹித் உல்வா நிகழ்த்திய மாயாஜாலம் நம்ப முடியாத வெற்றியைத் தந்துள்ளது. இந்த இளம் வெற்றியாளர்களைக் கண்டு பெருமிதம் கொள்கிறேன்" என நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
What a match! What a finish! To beat Pakistan in an U19 Asia Cup final chasing 338 takes some serious character. Lakshya’s 80, Aaryavir’s 58, and then Manal Chauhan and Mohit Ulva’s Jalwa when we needed a miracle. What a unbelievable victory. Proud of these young Champions! 🇮🇳🏆— Virrender Sehwag (@virendersehwag) November 14, 2026
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முன்னாள் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "யு19 ஆசிய கோப்பை வென்ற இந்திய அணிக்கு எனது வாழ்த்துகள். ஜூனியர் சேவாக் தொடர் முழுவதும் அபாரமாக விளையாடியுள்ளார். அணியின் ஒவ்வொரு வீரரும் சிறப்பாகப் பங்களித்துள்ளனர். ஆர்யவீரின் ஆட்டத்தைக் கண்டு சேவாக் நிச்சயம் பெருமைப்படுவார்" என்று பதிவிட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர், முன்னாள் வீரர்கள் ஹர்பஜன் சிங், இர்ஃபான் பதான் எனப் பலரும் தங்கள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.