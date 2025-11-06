முதல் முறை உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய மகளிர் அணி - குடியரசுத் தலைவருடன் சந்திப்பு!
ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்று இந்திய மகளிர் அணி வரலாறு படைத்துள்ளதாகவும், இளைய தலைமுறையினருக்கு முன்மாதிரியாக மாறிவிட்டதாகவும் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கூறியுள்ளார்.
Published : November 6, 2025 at 5:03 PM IST
ஹைதராபாத்: முதல் முறையாக ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கோப்பையை வென்ற பிறகு, இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியை இன்றைய தினம் டெல்லியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் சந்தித்த குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, அவர்களின் சாதனைக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று முடிந்த ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியதன் மூலம், இந்திய மகளிர் அணி முதல் முறையாக உலகக் கோப்பையை வென்று அசத்தியது.
மேலும் இறுதிப்போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் அசத்திய ஷஃபாலி வர்மா ஆட்டநாயகியாகவும், தொடர் முழுவதும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தீப்தி சர்மா தொடர் நாயகியாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இதனையடுத்து கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்த இந்திய மகளிர் அணிக்கு பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் வாழ்த்துகளும், பாராட்டுகளும் குவிந்தன.
Champions on board, ft. #WomenInBlue ✈️— BCCI Women (@BCCIWomen) November 5, 2025
🎥 A special edition of 𝙏𝙧𝙖𝙫𝙚𝙡 𝘿𝙞𝙖𝙧𝙞𝙚𝙨 with our #CWC25 winning team as they touchdown in New Delhi 🙌#TeamIndia | #Champions pic.twitter.com/KIPMDYegJI
அதன் ஒருபகுதியாக, இந்திய மகளிர் அணியை நேற்றைய தினம் டெல்லியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் சந்தித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அவர்களின் வரலாற்று சாதனைக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார். அந்நிகழ்வின் போது மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்ற ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர் தலைமையிலான இந்திய அணியினர், பிரதமர் மோடியுடன் இணைந்து குழுப் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
இந்த நிலையில், மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள இந்திய மகளிர் அணி வீராங்கனைகளை, டெல்லியில் உள்ள ராஷ்டிரபதி பவனில் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். அப்போது குடியரசுத் தலைவருடன் இணைந்து இந்திய அணி வீராங்கனைகள் புகைப்படங்கள் எடுத்துக்கொண்டனர். இதனையடுத்து அப்புகைப்படங்கள் திரௌபதி முர்மு அவர்களின் சமூக வளைதளப்பக்கத்தில் பகிரப்பட்டுள்ளன.
Landmark decisions that led to a historic victory 👏🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) November 6, 2025
Captain Harmanpreet Kaur and Head Coach Amol Muzumdar highlight the role played by the BCCI as well as former BCCI Honorary Secretary & current ICC Chairman Mr. Jay Shah in #TeamIndia's World Cup success 🙌 @JayShah |… pic.twitter.com/fCYPwWlnNm
மேலும் அவரது பதிவில், "2025 ஆம் ஆண்டு ஐசிசி மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி வீராங்கனைகள், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை ராஷ்டிரபதி பவனில் சந்தித்தனர். அணியை வாழ்த்திய குடியரசுத் தலைவர், அவர்கள் வரலாற்றைப் படைத்துள்ளதாகவும், இளைய தலைமுறையினருக்கு முன்மாதிரியாக மாறிவிட்டதாகவும் கூறினார். மேலும், அவர்கள் வெவ்வேறு பிராந்தியங்கள், சமூகப் பின்னணிகள், சூழ்நிலைகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள். இந்த அணி இந்தியாவைப் பிரதிபலிக்கிறது” என்று பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
Members of the Indian Women Cricket team, winner of the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The President congratulated the team and said that they have created history and have become role models for younger generation.… pic.twitter.com/lHBBXRcPh5— President of India (@rashtrapatibhvn) November 6, 2025
இதையும் படிங்க:
இதனையடுத்து குடியரசுத் தலைவரின் எக்ஸ் பதிவானது இணையத்தில் வைரலாகி வருவதுடன், ரசிகர்களின் பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறது. முன்னதாக, கோப்பையை வென்ற இந்திய மகளிர் அணிக்கு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) சார்பில் ரூ.51 கோடி பரிசுத்தொகையை அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.