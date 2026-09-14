மான்செஸ்டர் டெர்பி: ஹாலாண்டின் மேஜிக்கில் யுனைடெட்டை 1-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது சிட்டி!
இந்த வெற்றியின் மூலம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி, இந்த சீசனில் விளையாடிய நான்கு போட்டிகளிலும் அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளதுடன், புள்ளிப் பட்டியலிலும் தொடர்ந்து முன்னிலையில் நீடித்து வருகிறது.
Published : September 14, 2026 at 12:15 PM IST
ஹைதராபாத்: பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரின் பரபரப்பான 'மான்செஸ்டர் டெர்பி' போட்டியில், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி அசாத்திய வெற்றி பெற்றது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரானது இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த மான்செஸ்டர் டெர்பி போட்டியானது நடைபெற்றது. மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் சொந்த மைதானமான ஓல்ட் டிராஃபோர்டில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், இரு அணி வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
குறிப்பாக, இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் களத்தில் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கோலடிக்கும் முயற்சியில் இறங்கினர். ஆனால், ஆட்டத்தின் 23ஆவது நிமிடத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி வீரர் பில் ஃபோடன், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் கேப்டன் புருனோ பெர்னாண்டஸை முரட்டுத்தனமாகத் தாக்கினார். இதனையடுத்து கள நடுவர் பில் ஃபோடனுக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்துக் களத்தை விட்டு வெளியேற்றினார்.
Phil Foden sees red for @ManCity 🟥— Premier League (@premierleague) September 13, 2026
The visitors will play the remainder of the match down to ten, follow the action from Old Trafford right here 👉 https://t.co/Aps2fYjPXa pic.twitter.com/UjiAhsYkDg
இதன் காரணமாக, மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி எஞ்சிய ஆட்டத்தை 10 வீரர்களுடன் மட்டுமே விளையாட வேண்டிய நெருக்கடிக்குத் தள்ளப்பட்டது. இருப்பினும், அந்த அணி டிஃபென்ஸிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதுடன், எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளையும் தடுத்து நிறுத்தியது. இதன் காரணமாக, முதல் பாதி ஆட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளாலும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியாததால், ஆட்டம் 0-0 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் முடிந்தது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடி, எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்தது. அதன் பலனாக, ஆட்டத்தின் 60ஆவது நிமிடத்தில் சிட்டி அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஆர்லிங் ஹாலாண்ட் கோலடித்து, அணிக்கு முன்னிலையைத் தேடிக்கொடுத்தார். ஆனால், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி வீரர்கள் இந்த கோல் ஆஃப்சைடு (Offside) முறையில் அடிக்கப்பட்டதாக முறையிட்டனர்.
Erling Haaland continues @ManCity's 100% start under Enzo Maresca 🎯 pic.twitter.com/3WQRu6VTYQ— Premier League (@premierleague) September 13, 2026
இதனையடுத்து, வி.ஏ.ஆர் (VAR) முறையில் சோதனை செய்த நடுவர், ஆர்லிங் ஹாலாண்ட் அடித்தது கோல் தான் என்பதை உறுதி செய்தார். அதன்பின், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியும் பதில் கோல் அடிக்கக் கடினமாகப் போராடியது. குறிப்பாக, ஆட்டத்தின் கடைசி நிமிடங்களில் ஆட்டத்தைச் சமன் செய்ய யுனைடெட் அணி தீவிரமாகப் போராடியது. ஆனாலும், அந்த அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸையும், கோல்கீப்பரையும் தாண்டி கோலடிக்க முடியவில்லை.
ஆட்ட நேர முடிவில், மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி, இந்த சீசனில் விளையாடிய நான்கு போட்டிகளிலும் அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளதுடன், புள்ளிப் பட்டியலிலும் தொடர்ந்து முன்னிலையில் நீடித்து வருகிறது.
It's @ManCity who take the derby day bragging rights 🙌 pic.twitter.com/aaMTZmMouV— Premier League (@premierleague) September 13, 2026
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மறுபுறம், இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வியால் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி இந்த சீசனில் தங்களுடைய இரண்டாவது தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது. அந்த அணி இந்த சீசனில் இதுவரை விளையாடிய 4 போட்டிகளில் ஒரு வெற்றி, ஒரு டிரா மற்றும் 2 தோல்விகள் என மொத்தமாக 4 புள்ளிகளுடன் 13ஆவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.