பிரீமியர் லீக் 2026 | லிவர்பூலை 3-0 என வீழ்த்தி மான்செஸ்டர் சிட்டி அபார வெற்றி!
இந்த வெற்றியின் மூலம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி, நடப்பு பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் தனது 6ஆவது வெற்றியோடு புள்ளிப்பட்டியலில் 18 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : October 12, 2026 at 2:22 PM IST
ஹைதராபாத்: லிவர்பூல் அணிக்கு எதிரான பிரீமியர் லீக் கால்பந்து போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரானது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி, லிவர்பூல் அணியை எதிர்கொண்டது. லிவர்பூலில் உள்ள ஆன்ஃபீல்ட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்தன.
குறிப்பாக, இரு அணிகளும் முதல் பாதியில் வலுவான டிஃபென்ஸ் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளைத் தடுத்து நிறுத்தின. இதனால் முதல் பாதி ஆட்டம் கோல் ஏதுமின்றி சமநிலையில் முடிவடைந்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் லிவர்பூல் அணிக்கு மிகப்பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. ஆட்டத்தின் 62ஆவது நிமிடத்தில் லிவர்பூல் அணி வீரர் ரயான் கிராவன்பெர்க் மஞ்சள் அட்டையைப் பெற்றார்.
Man City lead 10-man Liverpool at Anfield 🔵 Erling Haaland and Jeremy Doku score moments after Ryan Gravenberch's red card https://t.co/gChhiywwu5— Premier League (@premierleague) October 11, 2026
மான்செஸ்டர் சிட்டி வீரர் என்சோ மரேஸ்காவைத் தடுத்ததற்காக, ரயான் கிராவன்பெர்க்கிற்கு அந்த மஞ்சள் அட்டை வழங்கப்பட்டது. இப்போட்டியில் அவர் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக மஞ்சள் அட்டையைப் பெற்றதன் காரணமாக, நடுவரால் களத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார். இதனால் லிவர்பூல் அணி எஞ்சிய ஆட்டத்தை 10 வீரர்களுடன் மட்டுமே விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது.
இதனைச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி, லிவர்பூலின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. அதன்படி, ஆட்டத்தின் 65ஆவது நிமிடத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலாண்ட் முதல் கோலைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். இந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து லிவர்பூல் மீள்வதற்குள், 68ஆவது நிமிடத்தில் மாற்று வீரராகக் களமிறங்கிய ஜெரெமி டோகுவும் கோலடித்து மிரட்டினார்.
அதன்பின்னர் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்திய சிட்டி அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 78ஆவது நிமிடத்தில் ராயன் செர்கி மூன்றாவது கோலைப் பதிவு செய்து அணியின் வெற்றியை உறுதிசெய்தார். அதேசமயம், மறுபக்கம் 10 வீரர்களுடன் இறுதிவரை போராடிய லிவர்பூல் அணியால், எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
Rayan Cherki from every angle 📹 https://t.co/PxrxBeLTdH— Premier League (@premierleague) October 11, 2026
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இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் லிவர்பூல் அணியை அதன் சொந்த மைதானத்திலேயே வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு பிரீமியர் லீக் தொடரில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 6ஆவது வெற்றியுடன் 18 புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்தது. அதேசமயம், லிவர்பூல் அணி 9ஆம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.