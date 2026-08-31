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பிரீமியர் லீக் 2026 | புரூனோ பெர்னாண்டஸ் ஹாட்ரிக், கோல் பால்மர் த்ரில் பினிஷ்; யுனைடெட், செல்சி அசத்தல் வெற்றி!

இதில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி 5-2 என்ற கோல் கணக்கில் இப்ஸ்விச் டவுன் அணியையும், செல்சி அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் பிரைட்டன் அணியையும் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றன.

செல்சி அணி
செல்சி அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 3:46 PM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரின் விறுவிறுப்பான லீக் ஆட்டங்களில், முன்னணி கிளப்களான மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மற்றும் செல்சி ஆகிய இரு அணிகளும் அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளன.

இங்கிலாந்தின் முன்னணி கால்பந்து கிளப்களுக்கு இடையே ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் உலகின் மிக உயரிய மற்றும் பிரபலமான தொழில்முறை கால்பந்து தொடர் பிரீமியர் லீக் ஆகும். கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த லீக் போட்டிகளில், உலகத்தரம் வாய்ந்த 20 முன்னணி அணிகள் சாம்பியன் பட்டத்திற்காக பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. அந்த வகையில் நடப்பு சீசனுக்கான பிரீமியர் லீக் போட்டிகளும் தொடங்கி தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

யுனைடெட் ஆதிக்கம்

இத்தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான லீக் போட்டி ஒன்றில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி, இப்ஸ்விச் டவுன் அணியை எதிர்கொண்டது. ஆட்டத்தின் 28ஆவது நிமிடத்தில் இப்ஸ்விச் அணியின் லீஃப் டேவிஸ் அதிரடியாக முதல் கோலை அடித்து யுனைடெட் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்தார். எனினும், அதன் பின்னர் ஆட்டத்தை முழுமையாகத் தன் வசம் கொண்டு வந்த மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் கேப்டன் புரூனோ பெர்னாண்டஸ், ஆட்டத்தின் 40ஆவது நிமிடத்தில் ஒரு அசாத்திய கோலை அடித்து ஆட்டத்தைச் சமநிலைக்குக் கொண்டு வந்தார்.

இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமநிலையில் இருந்தன. அதன்பின் தொடங்கிய இரண்டாவது பாதியில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி அசாத்தியமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், அடுத்தடுத்து கோல்களையும் குவித்து அசத்தியது. இதில் அதிரடி காட்டிய கேப்டன் புரூனோ பெர்னாண்டஸ் ஆட்டத்தின் 61ஆவது மற்றும் 68ஆவது நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்து, தனது அபாரமான ஹாட்ரிக் (Hat-trick) சாதனையைப் பதிவு செய்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 82ஆவது நிமிடத்தில் பிரையன் எம்பியூமோ மற்றொரு கோலை அடித்து யுனைடெட் அணியின் வெற்றியை முழுமையாக உறுதி செய்தார். மறுபக்கம், இறுதிவரை போராடிய இப்ஸ்விச் டவுன் அணிக்கு ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+1ஆவது நிமிடத்தில் ஒரு ஆறுதல் கோல் கிடைத்தது. ஆனால், அதன்பின் அந்த அணியால் யுனைடெட்டின் பலத்த தற்காப்பு அரணை உடைக்க முடியவில்லை. இறுதிவரை விறுவிறுப்பாகச் சென்ற இப்போட்டியின் முடிவில், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி 5-2 என்ற கோல் கணக்கில் இப்ஸ்விச் டவுன் அணியை வீழ்த்தி மாபெரும் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

செல்சி த்ரில் வெற்றி

இத்தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு பரபரப்பான ஆட்டத்தில், செல்சி அணி பிரைட்டன் அணியை எதிர்கொண்டது. ஆட்டம் தொடங்கிய 4 மற்றும் 14ஆவது நிமிடங்களிலேயே செல்சி அணியின் ரோமியோ லாவியா மற்றும் பெட்ரோ நெட்டோ ஆகியோர் தலா ஒரு கோல் அடித்து, அணிக்கு 2-0 என்ற கணக்கில் ஆரம்பகால முன்னிலையைப் பெற்றுத் தந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் 32ஆவது நிமிடத்தில் ஜோவா பெட்ரோ அதிரடியாகச் செயல்பட்டு செல்சி அணியின் மூன்றாவது கோலைப் பதிவு செய்தார்.

மறுபக்கம், ஆட்டத்தின் 35ஆவது நிமிடத்தில் பிரைட்டன் அணியின் மாலிக் யால்கூயே தங்களது முதல் கோலை அடித்து அணிக்கு ஆறுதல் அளித்தார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் செல்சி அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வலுவான முன்னிலை பெற்றது. அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில், துரதிர்ஷ்டவசமாகச் செல்சி வீரர் ஜோவா பெட்ரோ ஒரு ஓன் கோல் (Own Goal) பதிவு செய்ய, போட்டியின் விறுவிறுப்பு மேலும் கூடியது.

இதனால் பிரைட்டன் அணி ஆட்டத்திற்குள் மீண்டு வர முயன்ற நிலையில், செல்சியாவின் நட்சத்திர வீரர் கோல் பால்மர் ஆட்டத்தின் 74ஆவது நிமிடத்தில் ஒரு அசாத்திய கோலை அடித்து செல்சியாவின் வெற்றியை மீண்டும் உறுதி செய்தார். அதேசமயம், இறுதிவரை சளைக்காமல் போராடிய பிரைட்டன் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+6ஆவது நிமிடத்தில் பாஸ்கல் க்ரோஸ் ஒரு கோலடித்து அசத்தினார்.

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இதனால் ஆட்டத்தின் கடைசி வினாடிகளில் யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டது. ஆனால், அதன்பின் பிரைட்டன் அணியால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை. இறுதியில், செல்சி அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் பிரைட்டன் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

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