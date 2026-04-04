ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக சிஎஸ்கேவில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் என்ன?
சிஎஸ்கே பவுலிங் படையில் ஷர்துல் தாகூர், குல்தீப் யாதவ் போன்ற வித்தியாசமான பவுலர்கள் இல்லாதது பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.
Published : April 4, 2026 at 2:24 PM IST
பெங்களூரு: பெங்களூருக்கு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சென்னை அணியில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கும் மாற்றங்கள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.
ஐபிஎல் தொடரில் ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு போட்டி, சின்னசாமி மைதானத்தில் நாளை (ஏப்.5) நடைபெறுகிறது. சென்னை அணி இத்தொடரில் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. ஏற்கனவே சென்னை அணியில் தோனி உட்பட பல வீரர்கள் காயத்தால் அவதிப்படும் நிலையில், அணியில் மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் என ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் நாளை பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக சிஎஸ்கே அணியில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம். சென்னை அணி முதல் போட்டியில் சொற்ப ரன்களில் ஆல் அவுட்டான நிலையில், பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக 200 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்தது. அப்போதும் பவுலர்கள் ரன்களை வாரி வழங்கியதால் எதிர் அணி எளிதாக வெற்றி பெற்றது.
இதனால் சென்னை அணி புள்ளிப்பட்டியலில் (-2.562) ரன் ரேட்டுடன் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. முதல் போட்டியில் அணியில் ஷார்ட்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன் ஆகியோர் களமிறங்கினர். ஆனால் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக இருவரும் விளையாடாதது பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது. இருவரும் மிடில் ஆர்டரில் கூடுதல் ரன்கள் சேர்த்திருந்தால் கிட்டதட்ட 240 ரன்கள் எடுத்திருக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் பிரசாந்த் வீர், கார்த்திம் சர்மா போதிய அனுபவம் இல்லாததால் சோபிக்க தவறினர்.
பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக ஆடுகளம் ஸ்பின்னர்களுக்கு ஒத்துழைக்காத நிலையில், ராகுல் சஹாரை இம்பாக்ட் பிளேயராக சேர்த்தது பெரும் தவறாக அமைந்தது. ஜேமி ஓவர்டன் இம்பாக்ட் பிளேயராக விளையாடி இருந்தால் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றியமைக்க வாய்ப்புள்ளது. அந்த வகையில், ஆர்சிபிக்கு எதிராக ஓவர்டன் களமிறங்க வேண்டும். மேலும் சிஎஸ்கே பவுலிங் படையில் ஷர்துல் தாகூர் போன்ற ஸ்லோ பால் பவுலர் இல்லாதது சிக்கலாகவே உள்ளது. அதேபோன்று சுழல் பந்துவீச்சாளர்களில் குல்தீப் யாதவ் போன்ற வெரைட்டி பவுலர் இல்லாததும் பிரச்சனையாகவே உள்ளது.
தற்போதைய சூழலில் கலீல் அகமது, ஹின்றி, கம்போஜ், நூர் அகமது கூட்டணிக்கு ஆர்சிபி அணியின் ரன் வேட்டையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். மேலும் நாளைய போட்டியில் ஆயுஷ் மாத்ரே, சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கினால் பெரிய ஸ்கோரை எட்ட வாய்ப்புள்ளது.
3வது வீரராக கேப்டன் கெய்க்வாட் வரும் பட்சத்தில் டாப் ஆர்டர் சமபலத்துடன் அமையும். காயத்தில் இருந்து மீண்டு பிரேவிஸ் களமிறங்கும் பட்சத்தில் பிரேவிஸ், சர்ப்ராஸ், தூபே என்ற மிடில் ஆர்டர் கூட்டணி அணியின் வெற்றிக்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். கடைசிகட்ட ஓவர்களில் ஓவர்டன் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்து அணிக்கு உதவுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சிஎஸ்கே, ஆர்சிபி அணிகள் இதுவரை 35 போட்டிகளில் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் சென்னை அணி 21 போட்டிகளிலும், பெங்களூரு அணி 13 போட்டிகளிலும் வென்றுள்ளது. ஒரு போட்டிக்கு முடிவு கிடைக்கவில்லை.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உத்தேச அணி:
சாம்சன், ஆயுஷ் மாத்ரே, கெய்க்வாட் (கேப்டன்), பிரேவிஸ், சர்ஃப்ராஸ், ஷிவம் தூபே, ஓவர்டன், நூர் அகமது, ஹென்றி, கலீல் அகமது, கம்போஜ்