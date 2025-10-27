ETV Bharat / sports

உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகிய பிரதிகா ராவல்? பின்னடைவை சந்திக்கும் இந்தியா!

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து இந்திய அணி வீராங்கனை பிரதிகா ராவல் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பிரதிகா ராவல்
பிரதிகா ராவல் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 5:47 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான மகளிர் உலகக்கோப்பை அரையிறுதி போட்டி அக்டோபர் 30ஆம் தேதி நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டீல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த தொடரில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளன. இதில் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகளும், இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இந்த நிலையில் அரையிறுதி ஆட்டத்திற்கு முன்னதாக இந்திய அணி பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது. இந்திய அணியின் நட்சத்திர தொடக்க வீராங்கனை பிரதிகா ராவல் காயம் காரணமாக, நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முன்னதாக, வங்கதேச அணிக்கு எதிரான கடைசி லீக் போட்டியில் ஃபீல்டிங் செய்த போது பிரதிகா ராவல் காயத்தை சந்தித்தார். சர்மாவின் பந்து வங்கதேச பேட்டர் ஆஃப்சைடில் பட்டதால் பந்து எல்லைக்கோட்டை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது, அங்கு பீல்டிங் செய்து கொண்டிருந்த பிரதிகா பந்தை நிறுத்த முயன்றார்.

இந்த நேரத்தில், அவர் தனது கட்டுப்பாட்டை இழந்து வழுக்கி விழுந்த நிலையில், அவரது காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து வலியால் துடித்த பிரதிகா ராவலை, அணி மருத்துவர்கள் உடனடியாக மைதானத்தை விட்டு அழைத்துச் சென்றது. அதன்பின் அவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, அங்கு சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார். தற்போது வெளியான தகவலின் அடிப்படையில், பிரதிகா ராவலிற்கு ஸ்கேன் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும், அதில் அவரது காயம் தீவிரமடைந்துள்ளதும் தெரிய வந்துள்ளது.

இதனால் எஞ்சிய போட்டிகளில் ராவல் பங்கேற்கமாட்டார் என்பது உறுதியாகியுள்ளது. இந்த தொடரில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீராங்கனையாக பிரதிகா சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். அவர் மொத்தமாக 6 இன்னிங்ஸில் விளையாடி 51என்ற சராசரியில் 308 ரன்களை எடுத்துள்ளார். மேலும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் சதமடித்தும் அசத்தினார். அதுமட்டுமின்றி, நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்களைக் குவித்த இரண்டாவது வீராங்கனையாகவும் அவர் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், பிரதிகா ராவல் தொடரில் இருந்து விலகுவது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனெனில் இந்திய அணி தங்களுடைய முக்கியமான ஆட்டத்தில் பலம் வாய்ந்த ஆஸ்திரேலியாவை எதிர்கொள்ள இருக்கும் நிலையில், மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனையாக யார் களமிறங்குவார் என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. இதனால், அரையிறுதி போட்டிக்கான இந்திய அணியின் ஷஃபாலி வர்மா மாற்று தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

