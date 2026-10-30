நியூசிலாந்து தொடரிலிருந்து பிரசித் கிருஷ்ணா விலகல்: இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு!
பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்குப் பதிலாக, உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபி இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : October 30, 2026 at 1:33 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலிருந்து காயம் காரணமாக இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா விலகியுள்ளார்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில், தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.
இத்தொடருக்காக ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி நியூசிலாந்து சென்றடைந்து பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், இத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரான பிரசித் கிருஷ்ணா காயம் காரணமாக, இந்த ஒருநாள் தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளதாக பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
Getting into the groove 💪 Captain @ShubmanGill, @klrahul and Gurnoor Brar train in Auckland for the upcoming ODI series against New Zealand. Visuals from the same 👇👇 #NZvIND #TeamIndia https://t.co/Kd6DkXMrkK— BCCI (@BCCI) October 29, 2026
முன்னதாக, வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் போது பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்குக் காயம் ஏற்பட்டது. மைதானத்திலேயே வலியால் அவதிப்பட்ட அவர், உடனடியாக மருத்துவக் குழுவின் கண்காணிப்பிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். இதையடுத்து, அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனையின் முடிவில், அவருடைய காயம் குணமடைய இன்னும் சிறிது காலம் தேவைப்படும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
எனவே, பிரசித் கிருஷ்ணாவின் தற்போதைய உடல்நிலையையும், எதிர்காலத் தொடர்களையும் கருத்தில் கொண்டு நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து அவர் விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் அவர் தனது மருத்துவ சிகிச்சைகளையும், மறுவாழ்வுப் பயிற்சிகளையும் மேற்கொள்வார் என்று பிசிசிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
🚨 News 🚨 Prasidh Krishna ruled out of ODI series. Mohd. Siraj will join the India A squad for the 2nd four-day game. Nitish Kumar Reddy will link up with the India A squad for the 3rd four-day game More details 🔽 | #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/qGIF5AL2uG— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
பிரசித் கிருஷ்ணா தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள நிலையில், அவருக்கு மாற்றாக இந்திய அணியில் சேர்க்கப்படப் போகும் வீரர் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. தற்போதைய தகவல்களின்படி, உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் ஜம்மு-காஷ்மீர் அணிக்காக விளையாடி, தனது சிறப்பான பந்துவீச்சால் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ள வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபி இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
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முதல் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், நமன் தீர், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்னூர் பிரார், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அர்ஷ்தீப் சிங், இஷான் கிஷன், முகமது சிராஜ், குல்தீப் யாதவ்.
கடைசி இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, திலக் வர்மா, இஷான் கிஷன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், நமன் தீர், அக்விப் நபி, குர்னூர் பிரார், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அர்ஷ்தீப் சிங், குமார் குஷாக்ரா, முகமது சிராஜ், யஷ் தாக்கூர், குல்தீப் யாதவ்.