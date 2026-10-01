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வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒருநாள் தொடரிலிருந்து பிரசித் கிருஷ்ணா விலகல்; காரணம் என்ன?

மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்குப் பதிலாக, முகமது சிராஜ் அல்லது நிதீஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிரசித் கிருஷ்ணா
பிரசித் கிருஷ்ணா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 2:21 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரான பிரசித் கிருஷ்ணா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலிருந்து காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.

இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று கவுகாத்தியில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நிர்ணயித்த 406 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை, இந்திய அணி வெறும் 43.5 ஓவர்களில் எட்டியதுடன், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியையும் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 233 ரன்களைக் குவித்து அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்ற ஷுப்மன் கில் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இதையடுத்து, இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி அக்டோபர் 3ஆம் தேதி முல்லன்பூரில் உள்ள பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியின் போது பிரசித் கிருஷ்ணா காயத்தைச் சந்தித்தார். இப்போட்டியில் அவர் 5 ஓவர்களை மட்டுமே வீசிய நிலையில், தொடைப்பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. வலியால் அவதிப்பட்ட அவர், உடனடியாகக் களத்தை விட்டு வெளியேறி மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். பரிசோதனை முடிவில் அவருடைய காயத்தின் தன்மை தீவிரமாக இருப்பது தெரியவந்ததை அடுத்து, வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து அவர் விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய அணி ஏற்கனவே இந்த ஒருநாள் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியுள்ளதால், பிரசித் கிருஷ்ணாவின் விலகல் அணிக்குப் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது எனக் கருதப்படுகிறது. இதனால், மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்குப் பதிலாக, அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் அல்லது ஆல்-ரவுண்டர் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோரில் ஒருவருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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இந்திய ஒருநாள் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கேஎல் ராகுல், துருவ் ஜூரல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், முகமது சிராஜ், ஆகிப் நபி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், நமன் திர்.

TAGGED:

PRASIDH KRISHNA RULED OUT
பிரசித் கிருஷ்ணா காயம்
இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்
முல்லன்பூர் ஒருநாள் போட்டி
INDIA VS WEST INDIES ODI SERIES

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