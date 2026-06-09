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பணிச்சுமை காரணமாக சிராஜுக்கு ஓய்வு: இந்திய டி20 அணியில் கம்பேக் கொடுக்கும் பிரசித் கிருஷ்ணா

முன்னதாக, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற டி20 தொடரில் பிரசித் கிருஷ்ணா விளையாடியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முகமது சிராஜ் - பிரசித் கிருஷ்ணா
முகமது சிராஜ் - பிரசித் கிருஷ்ணா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 3:03 PM IST

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ஹைதராபாத்: அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு எதிரான டி20 தொடர்களிலிருந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜுக்கு பிசிசிஐ ஓய்வளித்துள்ள நிலையில், அவருக்குப் பதிலாக பிரசித் கிருஷ்ணா இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளர்.

இந்திய அணி தற்சமயம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி 300 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான ஒருநாள் தொடர் ஜூன் 13ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது.

இதனையடுத்து இந்திய அணி அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக இரண்டு டி20 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 5 டி20 போட்டிகளிலும் விளையாடவுள்ளது. மேற்கொண்டு இந்த தொடர்களுக்கான இந்திய அணியையும் பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது.

அந்தவகையில் இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக இருந்த சூர்யகுமார் யாதவ் மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும், துணைக்கேப்டனாக திலக் வர்மாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுதவிர, ஐபிஎல் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கும் இந்த தொடரில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஒருவேளை இந்த தொடரில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அறிமுகமாகும் பட்சத்தில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் மிக இளம் வயதில் அறிமுகமான வீரர் என்ற சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையையும் முறியடிக்கும் வாய்ப்பையும் பெறுவார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் ஹர்ஷித் ரானா, ரவி பிஷ்னோய், பிரின்ஸ் யாதவ், வாஷிங்டன் சுந்தர் உள்ளிட்டோருக்கும் அணியில் மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து தொடர்களுக்கான இந்திய அணியில் தற்போது ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இந்திய டி20 அணியில் இடம் பிடித்திருந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜிற்கு, இந்தத் தொடர்களில் இருந்து ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் தொடர்ச்சியாகப் போட்டிகளில் விளையாடி வருவதாலும், எதிர்வரும் சர்வதேச தொடர்களுக்குத் தயாராகும் வகையிலும், அவரது பணிச்சுமையைக் குறைக்கும் விதமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், முகமது சிராஜுக்குப் பதிலாக அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து தொடர்களில் விளையாட பிரசித் கிருஷ்ணா இந்திய டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு பிரசித் கிருஷ்ணா இந்திய டி20 அணிக்கு மீண்டும் கம்பேக் கொடுத்துள்ளார். முன்னதாக, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற டி20 தொடரில் பிரசித் கிருஷ்ணா விளையாடியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இந்திய டி20 அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஷிவம் துபே, திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்ஸர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்கரவர்த்தி, ரவி பிஷ்னோய், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, பிரசித் கிருஷ்ணா.

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