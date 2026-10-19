இந்திய அணியின் புதிய தேர்வுக்குழு தலைவராக பிரக்யான் ஓஜா நியமனம்!
அஜித் அகர்கரின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, அதிக சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் பிரக்யான் ஓஜாவிற்கு இப்பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 19, 2026 at 4:37 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணியின் புதிய தலைமைத் தேர்வாளராக முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் பிரக்யான் ஓஜா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணியின் தலைமைத் தேர்வாளராகச் செயல்பட்டு வந்த முன்னாள் வீரர் அஜித் அகர்கரின் பதவிக்காலம், அக்டோபர் 4ஆம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வந்தது. முன்னதாக, கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு இந்திய ஆடவர் அணியின் தலைமைத் தேர்வாளராகப் பதவியேற்ற அஜித் அகர்கர், இந்திய அணியில் பல்வேறு முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்துள்ளார்.
இவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ், இந்திய அணி 2023 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது மட்டுமின்றி, 2024 டி20 உலகக் கோப்பை, 2025 சாம்பியன்ஸ் கோப்பை மற்றும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பை ஆகிய மூன்று முக்கிய ஐசிசிகோப்பைகளையும் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது.
சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடருக்கான இந்திய அணியைத் தேர்வு செய்ததே அகர்கரின் இறுதிப் பணியாக அமைந்தது. இதனையடுத்து, ஐந்து பேர் கொண்ட தேர்வுக்குழுவில் காலியாக உள்ள இடங்களை நிரப்புவதற்கான விண்ணப்பங்களை வரவேற்பதாக பிசிசிஐ அறிவித்தது.
அதேசமயம், புதிய தலைமைத் தேர்வாளர் நியமிக்கப்படும் வரை, இந்திய அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் பிரக்யான் ஓஜா தற்காலிகத் தலைவராகச் செயல்படுவார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்தவகையில் நியூசிலாந்து தொடருக்கான டி20, ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணிகளை பிரக்யான் ஓஜா தலைமையிலான தற்காலிகத் தேர்வுக்குழு அறிவித்திருந்தது.
🚨 Announcement 🚨 Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Men’s Selection Committee. Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee. BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution during his tenure as Chairman of the Committee. Details ▶️ https://t.co/z0jcyPWkr0 #TeamIndia— BCCI (@BCCI) October 19, 2026
இது ஒருபுறம் இருக்க, புதிய தேர்வுக்குழு தலைவருக்கான போட்டியில் முன்னாள் வீரர்கள் வாசீம் ஜாஃபர், ரமேஷ் பவார் மற்றும் பிரக்யான் ஓஜா ஆகியோரது பெயர்கள் முன்னிலையில் இருந்தன. இந்த நிலையில், இந்திய ஆடவர் அணியின் புதிய நிரந்தரத் தேர்வுக்குழு தலைவராக முன்னாள் இந்திய வீரர் பிரக்யான் ஓஜா நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
அதேசமயம், பிரக்யான் ஓஜா தலைமையிலான இந்த தேர்வுக்குழுவில் ரமேஷ் பவார் புதிய உறுப்பினராகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது. மேலும், தேர்வுக்குழுவில் உள்ள மற்ற உறுப்பினர்களை விட அதிக சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவம் கொண்டவர் என்ற அடிப்படையில், பிரக்யான் ஓஜா இந்த பொறுப்பிற்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பிசிசிஐ விளக்கமளித்துள்ளது.
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பிசிசிஐ-யின் இந்த புதிய அறிவிப்பின் மூலம், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தேர்வுக்குழுவில் ஒரு புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியுள்ளது. அஜித் அகர்கரின் வெற்றிகரமான பதவிக்காலத்தைத் தொடர்ந்து, பிரக்யான் ஓஜாவின் புதிய தலைமையின் கீழ் இந்திய அணி வரும் காலங்களில் எவ்வாறு செயல்படப் போகிறது மற்றும் வீரர்களின் தேர்வு முறை எப்படி இருக்கப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.