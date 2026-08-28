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கிராண்ட் செஸ் தொடரை கைப்பற்றி பிரக்ஞானந்தா வரலாற்று சாதனை

கிராண்ட் செஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் கிளாசிக் ரேபிட் பிரிவு 2 ஆட்டங்களிலும் வென்ற பிரக்ஞானந்தா, பிளிட்ஸ் பிரிவு ஆட்டங்களின் முடிவில் 15-13 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.

பிரக்ஞானந்தா
பிரக்ஞானந்தா (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 7:54 AM IST

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ஹைதராபாத்: இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா, கிராண்ட் செஸ் தொடரில் வெற்றி பெற்று வரலாறு படைத்துள்ளார்.

உலகளவில் செஸ் விளையாட்டில் மிகவும் உயரிய தொடர்களில் ஒன்றாக கருதப்படுவது கிராண்ட் செஸ் தொடர் ஆகும். இந்த தொடர் டாப் 10 கிராண்ட் மாஸ்டர்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் தொடராகும்.

இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் செயிண்ட் லூயிஸ் நகரத்தில் நடைபெற்ற கிராண்ட் செஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் பிரக்ஞானந்தா ஃபாபியானோ கருவானாவை எதிர்கொண்டார். இதில் முதல் சுற்று கிளாஸிக்கல் பிரிவு ஆட்டத்தில் காருவானா வெற்றி பெற்று முன்னிலை பெற்றார். பின்னர் இரண்டாவது சுற்றில் கருப்பு காய்களுடன் விளையாடிய பிரக்ஞானந்தா ஆரம்பம் முதல் ஆதிக்கம் செலுத்தினார்.

அதேபோல் காருவானாவும் தன்பங்கிற்கு சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிலையில், சுற்று டிராவானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் இரு வீரர்களுக்கும் தலா 3 புள்ளிகள் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டது. இரண்டு கிளாஸிக்கல் பிரிவு ஆட்டத்தின் முடிவில் காருவானா 9 புள்ளிகளுடனும், பிரக்ஞானந்தா 3 புள்ளிகளுடன் இருந்தனர்.

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தொடர்ந்து நடைபெற்ற ரேபிட் பிரிவு மற்றும் பிளிட்ஸ் பிரிவு ஆட்டங்களில், பிரக்ஞானந்தா அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதில் ரேபிட் பிரிவு 2 ஆட்டங்களிலும் வென்ற பிரக்ஞானந்தா, பிளிட்ஸ் பிரிவு போட்டியில் முதல் ஆட்டத்தில் சற்று தடுமாறினார்.

ஆனால், சுதாரித்து கொண்ட பிரக்ஞானந்தா பின்னர் நடைபெற்ற பிளிட்ஸ் பிரிவு ஆட்டங்களில் 15-13 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். இதன்மூலம் பிரக்ஞானந்தா கிராண்ட் செஸ் தொடரை கைப்பற்றிய முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.

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GRAND CHESS TOUR 2026
GRAND CHESS TOUR FINALS
பிரக்ஞானந்தா
கிராண்ட் செஸ் தொடர்
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