ETV Bharat / sports

சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை 2026 | இரண்டாம் இடத்தை தக்கவைத்த பிரக்ஞானந்தா ; திவ்யா அதிர்ச்சித் தோல்வி!

கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை மகளிர் செஸ் தொடரின் 7ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை திவ்யா தேஷ்முக், சீன வீராங்கனை டான் சோங்கியிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவினார்.

பிரக்ஞானந்தா - வைஷாலி
பிரக்ஞானந்தா - வைஷாலி (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை சர்வதேச செஸ் தொடரின் 7ஆவது சுற்றில், இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா, அமெரிக்காவின் முன்னணி வீரர் ஃபேபியானோ கருவானாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தை டிராவில் முடித்தார்.

அமெரிக்காவின் செயின்ட் லூயிஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் புகழ்பெற்ற சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை மற்றும் மகளிருக்கான கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை செஸ் தொடர்கள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 7ஆவது சுற்றுப் போட்டியில், அமெரிக்காவின் முன்னணி வீரரான ஃபேபியானோ கருவானாவை எதிர்த்து இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.

சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை

சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை போட்டியில் வெள்ளை நிற காய்களுடன் விளையாடிய கருவானா, ஆரம்பம் முதலே பிரக்ஞானந்தாவுக்கு கடுமையான அழுத்தத்தைக் கொடுத்தார். இருப்பினும், தனது சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலம் பிரக்ஞானந்தா அதனைத் திறம்பட சமாளித்தார். 56 நகர்வுகளுக்குப் பின் இருவரின் வெற்றி வாய்ப்பும் குறைந்ததைத் தொடர்ந்து, இந்தப் போட்டியானது டிராவில் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதன் மூலம் பிரக்ஞானந்தா 4 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் கூட்டு இரண்டாம் இடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டார். மேலும், அமெரிக்காவின் ஃபேபியானோ கருவானா, பிரான்சின் மாக்சிம் வாசியர்-லாகிரேவ் ஆகியோருடன் இணைந்து பிரக்ஞானந்தா இந்த இரண்டாம் இடத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். அதேசமயம், 4.5 புள்ளிகளுடன் அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை

மறுபக்கம், மகளிருக்கான கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பையின் 7ஆவது சுற்றும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இதில் இந்தியாவின் திவ்யா தேஷ்முக், சீனாவின் டான் சோங்கியை எதிர்த்து விளையாடினார். இப்போட்டியில் தொடக்கத்தில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட திவ்யா, இறுதியில் சில தவறுகளைச் செய்து வெற்றி பெறும் வாய்ப்பை இழந்தார். அதேசமயம், அதனைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட டான் சோங்கி வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.

மற்றொரு முக்கிய ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனையான ஆர். வைஷாலியும், அமெரிக்காவின் காரிசா யிப்பும் மோதிய நிலையில், அந்தப் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது. அதேபோல், இந்தியாவின் கோனெரு ஹம்பியும், சுவிட்சர்லாந்தின் அலெக்ஸாண்ட்ரா கோஸ்டெனியூக்கும் மோதிய போட்டியும் டிராவில் முடிவடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இத்தொடரின் 7ஆவது சுற்று முடிவில், சீனாவின் டான் சோங்கி 5.5 புள்ளிகளுடன் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார். கஜகஸ்தானின் பிபிசாரா அசாபாயேவா 4.5 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், அமெரிக்காவின் ஆலிஸ் லீ 4 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளனர். இந்தியாவின் திவ்யா தேஷ்முக் 3.5 புள்ளிகளுடன் கூட்டு நான்காம் இடத்தில் நீடிக்கும் நிலையில், ஆர். வைஷாலி மற்றும் கோனெரு ஹம்பி ஆகியோர் தலா 2.5 புள்ளிகளுடன் 8ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க:

அடுத்த போட்டி

இதையடுத்து, சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பைத் தொடரின் 8ஆவது சுற்றில் ஆர். பிரக்ஞானந்தா, பிரான்சின் மாக்சிம் வாசியர்-லாகிரேவை எதிர்கொள்ளவுள்ளார். அதேபோல், கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பைத் தொடரில் திவ்யா தேஷ்முக், சக இந்திய வீராங்கனையான கோனெரு ஹம்பியை எதிர்கொள்கிறார். மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை ஆர். வைஷாலி, உக்ரைனின் அன்னா முசிச்சுக்கை எதிர்கொள்ளவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

PRAGGNANANDHAA VS CARUANA
DIVYA DESHMUKH VS TAN ZHONGYI
சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை 2026
பிரக்ஞானந்தா
SINQUEFIELD CUP 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.