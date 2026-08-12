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சின்குஃபீல்ட் செஸ்: சிந்தாரோவை வீழ்த்தி பிரக்ஞானந்தா அபார வெற்றி; முதலிடத்திற்கு முன்னேறி ஆதிக்கம்!

கஜஸ்கஸ்தானின் பிபிசாரா அசாபாயேவாவுக்கு எதிரான போட்டியில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட தமிழக வீராங்கனை ஆர். வைஷாலி ஆட்டத்தை டிராவில் முடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆர். பிரக்ஞானந்தா
ஆர். பிரக்ஞானந்தா (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 7:19 PM IST

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ஹைதராபாத்: சின்குஃபீல்ட் கோப்பை செஸ் போட்டியின் 2-வது சுற்றில் உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் ஜவஹிர் சிந்தாரோவை வீழ்த்திய இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா, கூட்டு முன்னிலையுடன் முதலிடத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

உலக புகழ்பெற்ற கிராண்ட் செஸ் டூர் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக, சின்குஃபீல்ட் கோப்பை செஸ் தொடரானது அமெரிக்காவின் செயின்ட் லூயிஸ் நகரில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்தொடரில் நடைபெற்ற இரண்டாம் சுற்று போட்டியில், உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜவஹிர் சிந்தாரோவை எதிர்த்து இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், 82வது நகர்த்தலின் போது சிந்தாரோ ஒரு தவறை செய்தார். இதனைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட பிரக்ஞானந்தா, அடுத்த 13 நகர்த்தல்களில் சிந்தாரோவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் இரண்டாம் சுற்றின் முடிவில் 1.5 புள்ளிகளுடன் பிரக்ஞானந்தா புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறினார்.

இதன் மூலம் ஃபேபியானோ காருவானா, வெஸ்லி சோ, லெவோன் அரோனியன் மற்றும் மாக்சிம் வாச்சியர்-லாகிரேவ் ஆகியோருடன் இணைந்து பிரக்ஞானந்தா முதலிடத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். முன்னதாக இந்த மாத தொடக்கத்தில், ரேபிட் மற்றும் பிளிட்ஸ் தொடரில் பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தார். மேலும் கடந்த ஜூன் மாதம் நடந்த நார்வே செஸ் தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாறு படைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆடவர் புள்ளிப்பட்டியல்

  • ஆர். பிரக்ஞானந்தா - 1.5
  • ஃபேபியானோ காருவானா - 1.5
  • வெஸ்லி சோ - 1.5
  • லெவோன் அரோனியன்- 1.1
  • மாக்சிம் வாச்சியர்-லாகிரேவ் -1.5

இவ்வாறு அடுத்தடுத்த தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியுள்ள பிரக்ஞானந்தா, இந்தத் தொடரிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. அதேசமயம், மகளிருக்கான கேர்ன்ஸ் கோப்பை செஸ் தொடரின் இரண்டாவது சுற்றில் இந்திய வீராங்கனைகளுக்குப் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் திவ்யா தேஷ்முக் மற்றும் கோனேரு ஹம்பி ஆகியோர் தோல்வியைத் தழுவினர்.

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அதேசமயம், பிபிசாரா அசாபாயேவாவுக்கு எதிரான போட்டியில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட தமிழக வீராங்கனை ஆர். வைஷாலி ஆட்டத்தை டிராவில் முடித்தார். இதன் காரணமாகப் புள்ளிப்பட்டியலில் அவர் 4-ஆம் இடத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். மறுபக்கம், திவ்யா தேஷ்முக் ஒரு புள்ளியுடன் 3-ஆம் இடத்தையும், கோனேரு ஹம்பி 0.5 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் இடத்தையும் பகிர்ந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மகளிர் புள்ளிப்பட்டியல்

  • டான் சோங்கி - 2.0
  • ஆலிஸ் லீ - 2.0
  • திவ்யா தேஷ்முக் - 1.0
  • ஆர். வைஷாலி - 0.5
  • கோனேரு ஹம்பி - 0.5
  • பிபிசாரா அசாபாயேவா - 0.5

TAGGED:

PRAGGNANANDHAA
PRAGGNANANDHAA VS JAVOKHIR SINDAROV
சின்குஃபீல்ட் செஸ்
பிரக்ஞானந்தா
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